Revocación no es reelección

Ningún pueblo merece un mal gobernante. Ningún pueblo merece que esperemos seis años para cambiarlo, y sin embargo esta ha sido la historia de nuestro país. Hemos tolerado seis años de cada mal gobierno.

En contraste, a lo largo de más de 20 años, Andrés Manuel López Obrador, declaró en diversas ocasiones que se sometería a la Revocación de Mandato cuando alcanzara un puesto público; lo hizo cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y reiteró su compromiso en las tres campañas posteriores a ese cargo.

A partir de esta convicción, el Presidente envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato para que a mediados de su gobierno, en el año 2021, se lleve a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que el Jefe del Ejecutivo continúe gobernando o que renuncie.

Pese a los reclamos, señalamientos y protestas de la oposición, Morena obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones para avalar la Revocación de Mandato, aunque esta aún debe pasar por el Senado de la República. Se trata de una Reforma trascendente para la vida pública del país; representa para la ciudadanía un instrumento de democracia directa.

En la Cámara de Diputados no lograron frenar esta Reforma, y el bloque opositor en el Senado de la República tampoco lo logrará a pesar de que los grupos de los partidos políticos de oposición aseguran que rechazarán en bloque la Reforma Constitucional cuando sea votada.

Los adversarios políticos lo ven como un mecanismo con el que Andrés Manuel López Obrador buscaría promocionarse electoralmente, e impulsar a MORENA en las elecciones intermedias del 2021.

Si así están las cosas: ¿por qué los partidos antes en el poder, no plantearon la Revocación de Mandato durante las administraciones de los ex mandatarios Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, más 16 ex gobernadores investigados por corrupción y desvíos de fondos públicos, algunos presos, prófugos o bajo proceso judicial?

Sospecho que lo que más les preocupa es que de aprobarse la Reforma y ser elevada a rango constitucional, en los 32 estados tendrán que legislar para que también se lleve a cabo este proceso de Revocación de Mandato, lo mismo para gobernadores, alcaldes y diputados. Les preocupa preservar sus puestos, su poder. Los gobiernos deberían estar obligados a darle respuesta a la gente, inspirados por ideales y convicciones y no por la ambición al poder. Les preocupa que se obligue a los gobiernos a darle resultados a la gente.

La postura de la oposición confirma su estrechez de miras. Es natural su tendencia a bloquear. El bloqueo opositor está firme y cerrado. Son tan torpes que no consideran la revocación de mandato como un avance democrático.

La Presidencia de la República pudo no haber elegido subir ese tema, luego de los contundentes resultados de las elecciones del 1 de julio, y dada la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados, pero lo hizo por una convicción democrática a favor de una mayor participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la toma de decisiones.

La democracia participativa está fundada en una relación directa con la gente a favor de espacios para la evaluación popular; también Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, va a someterse a la revocación de mandato en 2021, y todos los gobernadores electos por MORENA están haciendo el mismo planteamiento porque eso es un avance democrático.

Más allá de los debates, en las democracias modernas el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno.