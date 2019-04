Sobre la huelga de la UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra en huelga desde hace 66 días, oficialmente es la huelga mas larga en la historia de la UAM. Las autoridades federales se han mantenido al margen y lo único que han hecho es facilitar las sus instalaciones para generar el diálogo.

Parece que las autoridades no saben que parte de su responsabilidad no es solamente prestar sus instalaciones sino conciliar a las partes involucradas, parece que la política de esta nueva administración es mantenerse a un lado sobre los conflictos, aun cuando afecten a miles de estudiantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en reiteradas ocasiones a la educación, sin embargo, en este tema su participación ha sido sumamente limitada, de hecho, no ha dicho nada. De igual manera, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, ha dejado a su suerte el conflicto.

La Autónoma Metropolitana es una de las instituciones más importantes del país. La huelga ha afectado hasta el momento a más e 58 mil estudiantes y ha paralizado 3 mil investigaciones de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma, Cuajimalpa y Xochimilco. Es necesario que pronto se llegue a un acuerdo, aunque parece que eso no sucederá pronto, pues no hay si quiera fechas para retomar el diálogo.

El sindicato solicita un aumento salarial del 20% negociable, la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece 3.35% de incremento salarial y 3% de reajuste al tabulador. En terminos reales sería imposible encontrar un punto medio con posturas tan distintas. Sin embargo, parece que la postura de la autoridad es mas cercana a la realidad que la que solicita el sindicato, al menos para generar una dicusión real.

La semana pasada hubo movilizaciones de estudiantes por un lado y de maestros por otro, ambos exigen a las autoridades que se termine con la huelga, sin embargo se ha notado un vacio de información de buena parte de la comunidad universitaria. Tampoco se ve un gran movimiento estudiantil para ejercer presión sobre lo que esta sucediendo, sería un buen momento para que sean ellos, los estudiantes, tomen las calles y microfonos para exigir sus demandas, que simplemente pasan por la apertura de las aulas. El Sindicato ha utilizado las instalaciones para organizar kermeses y bazares, mismas instalaciones que deberían servir para impartir clases.

Trabajadores del Situam instalaron un plantón permanente frente a Palacio Nacional para solicitar a la Presidencia de la República su intervención para solucionar el conflicto y una audiencia con el mandatario. Hoy es lamentable que se hable del record de la UAM por días en paro, no se ve una solución pronta y los estudiantes siguen perdiendo clases. La educación, se prometió, sería pilar de este gobierno, al menos en el tema de la Autonóma Metropolítana no lo es.

Últimas palabras

El presidente López Obrador desmintió a su subrecretario de Hacienda, Arturo Herrera sobre la posibildiad de reincoporar la tenencia a nivel nacional. AMLO dijo que es lo que quisieran sus adversarios, se llevan pesado.