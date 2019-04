Política Confidencial Arturo Zaldívar pondría fin a “casitas” del Poder Judicial

• Arturo Zaldívar tiene en la mira las “casitas” de jueces. El pasado 12 de diciembre se documentó que el Poder Judicial de la Federación posee 345 casas en todo el país para uso de jueces y magistrados. Una de ellas vale 6.5 millones de pesos y está en Chiapas. Nos cuentan que el presidente de la SCJN, ya está en el tema. ¿Será el fin de la inmobiliaria del Poder Judicial?

• Martí Batres metió el acelerador en el Senado al dictamen de la Guardia Nacional, pese a la oposición de senadores como Damián Zepeda, quien buscaba que se debatiera la estrategia de seguridad con el titular de esa cartera del gabinete, Alfonso Durazo. La exigencia era devolverlo a comisiones… pero el acelerador estaba hasta el fondo.

• Eduardo León Trauwitz, general y ex escolta de Enrique Peña Nieto implicado en el huachicoleo desde Pemex –según la acusación que enfrenta– soltó una perla. Cuando los periodistas le preguntaron que cómo le hacía para sobrevivir si tenía sus cuentas congeladas, su respuesta dejó helado a más de uno: como no me pueden depositar, la Sedena me paga en efectivo. ¡Ups!

• Jorge Alcocer, secretario de Salud, sigue poniendo curitas a la hemorragia que amenaza con las protestas de médicos residentes. Este miércoles pusieron un ultimátum para el viernes, de tal forma que se les paguen las quincenas y otros emolumentos atrasados. La dependencia respondió con un comunicado en donde dijo que hay una mesa de negociación, pero los manifestantes no cejan.