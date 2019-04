¿No lo entiende? La Guardia Nacional es CIVIL

Llegó el día tan esperado para el presidente de la República. Planchó cada arruga que le disgustaba dentro de la Reforma de la Guardia Nacional y aun así encontró encono en muchas partes, que desde la resistencia encabezada por Acción Nacional se defendieron para alcanzar el carácter civil del nuevo proyecto policiaco enfocado a la defensa, seguridad y resguardo del bienestar nacional.

Habría que mencionar los aspectos fundamentales que llevaron a esto o las terquedades tan enunciadas del mandatario mexicano, pero lo cierto es que a pese a quien le pese el mando de la Guardia Nacional debe recaer en un civil, pues no vale decir que el elegido para este puesto está en proceso de retiro.

Este cargo se definió perfectamente en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna, donde se describe puntualmente que en caso de nombrarse a un militar, éste deberá pedir licencia sin importar si está en proceso de jubilación o no. Porque lo cierto es que Luis Rodríguez Bucio todavía se encuentra en funciones. Debe obedecer a lo establecido por la Cámara de Senadores, ya que de lo contrario entraría en acto inconstitucional y una mala forma de empezar la vida de este nuevo órgano.

Por su parte, en su conferencia matutina de ayer Andrés Manuel Lopez Obrador colocó a dos perfiles a puntito de salir de servicio, aunque la realidad es que aún no están deslindados de sus envestiduras militares. No basta con decir “ya merito”. Se tiene que seguir el proceso mandatado en la constitución dado que somos una nación de leyes e instituciones firmes, donde pesa la norma y no los berrinches de quien se sienta en la silla.

Pero ahí no para la cosa. Puesto que las mañas de la Cuarta Transformación permean en todos lados e incluso en la Cámara de Senadores se ejerció presión a los diferentes grupos parlamentarios para hacer lo que la actual administración desea. ¡Señores, entiendan! La Estrategia Nacional de Seguridad Pública responde al pueblo, no a los intereses o cuotas de aprobación que se empeñan por maquillar.

Tomar decisiones en lo oscurito a conveniencia de su agenda particular está lejos de todas las promesas de campaña que realizó el presidente y vale poco intentar engañar a los ciudadanos con descalificaciones a las voces discordantes que no están de acuerdo con sus malas decisiones, porque todo sale a luz.

Basta de polarizar los temas. ¿Qué les cuesta hacer las cosas como mandata la constitución? Que pérdida de oportunidad para un verdadero cambio. Insistir en tener la razón es su principal error, porque en este caso no la tienen.

Parece que el jefe del Ejecutivo Federal quiere tener la última palabra, pero en esto no hay forma de negar la realidad, ya que en cuanto tomen posesión de los cargos en la Guardia Nacional todos los militares deberán pedir permiso, así lo marca también el Artículo 174 de la Ley Orgánica del Ejercito.

Porque todas las investiduras merecen respeto y parece que Lopez Obrador no lo ha entendido considerando su increíble menosprecio por el trabajo del Poder Legislativo.