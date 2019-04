Milagro para los Pueblos  

La Semana Santa podría traer un milagro para los 121 Pueblos Mágicos de México porque el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, se ha comprometido a dar por esas fechas “buenas noticias” para dichas comunidades.

Para que las novedades fueran excelentes tendrían que asignarse los 500 millones de pesos con los que el Programa de Pueblos Mágicos contó en 2018 y que para el presente año no fueron asignados por el Gobierno de la República, en el marco de la política de austeridad mandatada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En principio buscamos la permanencia del Programa y después su fortalecimiento”, me dijo Christian Berger Trauwitz, Presidente Nacional de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos.

Charlé con Berger en un reducido “stand” que se montó en el complejo Mundo Imperial de Acapulco mismo que dio cabida al Tianguis Turístico en su edición 44. En la platica me mostró su esperanza de que la Administración federal sea sensible a la petición, recordó que la parte ciudadana que representa ha sido esencial para robustecer el Programa; “tenemos 121 comités en todo México, cuando menos hay 10 ciudadanos por Comité, en algunos hasta 30. Son más de tres mil ciudadanos organizados, sin sueldo. Trabajan por su comunidad de manera gratuita”, argumentó.

“Por primera vez no hay recursos para este Programa tan exitoso que beneficia a por lo menos seis millones y medio de personas”, lamentaría, en charla por separado, el Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz, Igor Fidel Rojí López.

En su calidad de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos también se dio cita en el Tianguis, ahí me externó que muchos munícipes han estado cerca de las Comisiones de Turismo del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, con ellos han tratado de gestionar recursos. Hasta el momento su peregrinar ha sido en vano.

Pero la llama de la esperanza fue encendida por el Secretario Torruco en al menos dos momentos durante el Tianguis; primero, al cortar el listón del “stand” de Pueblos Mágicos y durante su encendido discurso del lunes 8 de abril en la noche de “la carnita asada del Noreste”, organizada por los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“En este gran convivio jamas les iba yo a faltar, primero muerto que faltarles”, diría el funcionario acompañado en el presidium por su esposa e hijos. Ellos también fueron testigos de su promesa: “… también para los Pueblos Mágicos vienen buenas noticias, pero no las vamos a dar mañana porque hay que ir dosificando para no dar todo de momento”. El plazo está corriendo, ojalá que termine el viacrucis para los Pueblos Magicos.

Respalda la construcción del Tren Maya, usa guayaberas de lino que no se arrugan ni por error, responde a bote pronto, no titubea, se empeña en convencer como abogado que es, se trata del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien será anfitrión del Tianguis Turístico 2020. El también ex alcalde de Mérida ya es visto como un buen gallo dentro del Partido Acción Nacional como aspirante a la Presidencia de México, no lo perdamos de vista.

