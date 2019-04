Política Confidencial AMLO desata varias polémicas en sólo dos días

• Andrés Manuel López Obrador levantó tremenda polvareda. Primero dijo a los periodistas que si no son prudentes “ya saben lo que les pasa”. De inmediato, ante el escándalo, dijo que nunca amenazó. Luego presentó un memorándum para dar marcha atrás a la reforma educativa, lo que desató los demonios. Y, para colmo, difundió su expediente que le armó la policía política del régimen priista donde lo acusan de comunista y de pretender sabotear al PRI. Le gusta la adrenalina al presidente.

• Mario Delgado y su homólogo en la Cámara de Senadores se vieron lentos. Los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión se tardaron varias horas en salir a defender el memorándum del presidente. Ya la oposición, ex ministros y juristas habían hecho polvo el memo. Pero lo que más llamó la atención fue que los morenistas se vieron muuuy lentos en salir en defensa de su líder. ¿Por qué sería?

• Claudia Sheinbaum tiene una crisis ambiental. Este martes se disparó la contaminación y obligó a activar la fase 1 de contingencia… la cuarta en lo que va del año. Durante 2018 sólo hubo tres declaratorias. De seguir así las cosas no pintan nada bien para el panorama…

• Jorge Alcocer no se podrá ir a echar un chapuzón a alguna playa. Nos cuentan que el secretario de Salud federal no tiene del todo resuelto el problema de los médicos residentes. Miles de los afectados siguen sin recibir sus pagos que reclaman. Por ello los jóvenes insisten en que esto no se acaba hasta que se acaba… si es que no se deciden por sumar otros resabios.