Un memorándum violenta a la Constitución

Durante días recientes el Presidente ha mandado un memorándum a diferentes Secretarías para que hagan valer la estructura jurídica con el l fin de generar beneficios a la ciudadanía, según su narrativa.

La controversia estriba en que si viene en que nada está por encima de nuestra Carta Magna y tampoco se puede lacerar de tal forma para violentarla. Así lo demuestran, con razón de las leyes, varios especialistas en derecho constitucional que han estado en desacuerdo porque asumen que el Presidente está violando la Constitución siendo que el mismo juró en guardar y hacer guardar lo que de ella emane.

Por otra parte, sí nos damos cuenta, en la realidad poco se aplican las leyes. Al final de cuentas la burocracia eficiente o no, termina saltándose muchas de ellas. Si tienes un Presidente innovador le estarías atando de manos, por citar un ejemplo.

Por eso esta controversia constitucional va más allá de darle garantías a las Secretarías para poder ejercer su función o de quitarle las garantías a la Constitución para poder ejercer su funcionalidad. De cierto es que en el 2011 hubo una reforma constitucional en el cual se le dan herramientas al Presidente para cuadyuvar el ejercicio constitucional de la Constitución hacia las Secretarías de Estado y con ello poder ejercer una mejor funcionalidad.

Aunque en tiempos de desconfianza institucional esto puede también percibirse como un abuso absoluto del poder. Depende entonces de quién lo hace y en la circunstancia en que lo hace para hacer prevalecer la legitimidad de este tipo de acciones (el memorándum).

Queda claro que la Constitución no se debe de violar por enmiendas o por necesidades para que un gobierno ejerza su funcionalidad en positivo. Pero entonces necesitamos eso que he repetido en tribuna vez tras vez: que las leyes no sean las últimas en enterarse de la realidad.

Nuestra Carta Magna está para generar un equilibrio en los poderes que rigen los sistemas de gobierno en conjunto para dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Tomemos con criterio y mucha perspectiva si cualquier condición adicional realmente deriva de cambios que pueden tener flexibilidad ante su circunstancia histórica, o bien, sólo es un capricho del juego de la política. La línea es tan delgada que nos debe mantener a la expectativa.