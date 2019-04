PolíticaConfidencial Un "cochinero" difícil de limpiar

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en seis meses se reducirá el escandaloso nivel de violencia, que tuvo su rostro más cruento con el asesinato de 14 personas en Minatitlán. Sin embargo, expertos nos dicen que esa promesa es difícil de cumplir. Así que a finales de septiembre quizá habrá que buscar otro discurso y otros culpables. A menos que cumpla la promesa.

Alfonso Durazo alista la Guardia Nacional. Nos adelantan que el titular de la Secretaría de Seguridad enviará a capacitación a quienes se sumarán a este cuerpo. Militares recibirán entrenamiento en derechos humanos y los policías en temas de disciplina militar. Si todo marcha bien, en un par de meses también estará listo el andamiaje legal que está en el Congreso.

Enrique Peña Nieto ni suda ni se acongoja. Desde su reaparición con su nueva pareja sentimental, Tania Ruiz, no deja de aparecer en bodas o fiestas. Este lunes su hija Nicole subió unas fotografías en la playa, donde se ve al ex presidente riendo de plano a carcajadas. Por lo visto Peña Nieto no ve las declaraciones del cochinero que, dice el presidente López Obrador, heredó y que causa masacres como la de Minatitlán.

Fernando Espino comenzó un reclamo al Metro. Según el líder sindical –que en tiempos de la pasada elección en el Estado de México apoyó a la morenista Delfina Gómez-– el Metro canceló convenios con farmacéuticas que les proveen de medicinas a los trabajadores. Desde el 17 de abril esto se suspendió. ¿También en la CDMX van contra farmacéuticas? Los leales a Espino alistan una marcha para este martes 23.