Política Confidencial Mario Delgado no ve claro el destino de la reforma educativa

• Mario Delgado ve cada vez más y más complicada la reforma educativa. Si de por sí la CNTE los obligó a no sesionar más de una semana con bloqueos, este martes se dio la primera lectura en San Lázaro. Si no pasa otra cosa, este miércoles será avalada en el pleno. “Quién sabe qué acuerdos tienen Morena y el gobierno con la CNTE”, reclamó el PRI. ¿Fue el golpe del memorándum? Pero como en el beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba.

• Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tendrá que echar una mirada a San Lázaro. Este martes la comisión de Puntos Constitucionales aprobó la minuta que les envió el Senado que quita el fuero al presidente de la República. Mal negocio vio la comisión, pues sus integrantes le dieron una “rasuradita” y le quitaron a los diputados federales y senadores, por lo que mantendrían el privilegio. Vivillos desde chiquillos…

• Luisa María Alcalde tuvo un frenón en el empleo. La secretaria del Trabajo seguramente arqueó las cejas al conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, porque en marzo reveló que la tasa de desocupación fue de 3.6%, cifra similar a la de diciembre de 2016. Algo está sucediendo en distintos indicadores de la economía.