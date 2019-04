¿Merece la pena luchar por tus sueños?

La mayoría de las veces que una persona se hace esa pregunta, parece obvio responder con un “sí”; sin embargo, también existen ocasiones en que la respuesta no es tan clara. Yo soy un fiel apasionado del destino, pero también creo con firmeza que si trabajas y luchas las cosas en el camino se alinean para ti y todo fluye de manera sencilla.

Por otra parte, sé que salir del camino trazado para ti, no es cosa fácil, pues habrá llanto, miedo y demás factores que intentarán hacer que renuncies a tu sueño, pero la clave es mirar en tu interior, conocerte, descubrirte y, sobre todo, amarte lo suficiente como para saber lo que en verdad deseas.

Cuando decides luchar por lo que quieres en la vida, la misma te regresa infinitas lecciones transformadas en experiencias. Y esas experiencias te vuelven más positivo, te abren los ojos hacia la fortaleza y te orillan a conseguir lo que más anhelas.

Ahora bien, cuando se trata de música se sabe que ésta ha ido cobrando cada vez más fuerza dentro de la sociedad, generando casi una dependencia de la misma, transmutando en energía y pasión para quienes se dedican a ello, así como en emociones y vivencias para quienes sólo la disfrutamos.

La influencia que tiene la música en el hombre es tal, que proporciona en cada melodía y en cada letra un panorama distinto, una cara nueva, un bello paisaje que se convierte en la pieza restante que el ser humano necesita para ser pleno y feliz.

Flor Amargo es una de las mujeres más perseverantes que conozco, pues ha roto con los obstáculos más firmes guiada por su sueño y el frenesí musical que la acompaña, manteniendo además la frente en alto y los pies en la tierra.

“Desde muy niña, me acuerdo que iba a la escuela y siempre fui diferente. Yo tengo el pelo chino, muy explosivo, y tuve iniciación en la música tocando el piano. Entonces yo tenía la necesidad de hacer canciones, de mostrar mi música. Un día buscando una banda, el chico con el que la formé me dijo ‘nos vamos a llamar Flor Amargo’. A mí la verdad me impactó el nombre desde el principio. La banda se deshizo, pero luché y seguí. Al día de hoy Flor Amargo es para mí un concepto de vida. Este personaje es como un alma muy vieja que viene desde los 20, desde mucho atrás y que ahora en 2019 intenta expresar todo lo que quizá en esa época se expresaba a través de la música”.

Flor Amargo –tal como lo señala la artista– es un concepto de vida que se ha apoderado de Emma y la ha llevado a experimentar su lado serio, su lado cursi e incluso su lado más loco, dándole a cada una de sus canciones un toque único e íntimo.

Además ella concuerda conmigo en que la música es un arte universal que debería ser pensado para todo. Y eso mismo es lo que permitió que Flor Amargo se adentrará en una asombrosa trilogía musical, donde permite que niños, jóvenes y adultos disfruten de su música y dejen libre el alma.

“Pues la verdad es que hice una trilogía. Como el público de Flor Amargo es de todas las edades, desde niños hasta señores de 75 a 80 años, se me ocurrió hacer tres discos. El primero ya está a la venta, se llama Sin maquillaje; son temas, los más virales en redes sociales que he hecho: Perfume de Gardenias, La bruja, un homenaje que hice a México y Oaxaca, todo en un disco, son 17 temas. Después, La reina del barrio y todos estos ritmos cumbia, chachachá y latino, solamente para bailar, para sanar el cuerpo, sanar el alma con ese espíritu de alma vieja, y el último disco, es un disco inédito de balada, un toque novedoso, producido por Juan Manuel Torre Blanca, un amigo. Ese será el último y así puedo concentrar lo que es Flor Amargo, que es Cathartic Pop, emociones hechas música para transmitir energía, energía para vivir para ser feliz, para salir renovado de cada concierto.”

Y lo que hace aún más mágica la experiencia de escucharlo en vivo, es la humildad de sus palabras y el sentimiento que emana su sentir por su trabajo, que más que trabajo, es un sueño.

Los años que Flor Amargo ha luchado, le consiguieron un espacio en el Teatro Metropolitan, uno de los recintos más importantes de nuestra amada Ciudad de México, donde no sólo tendrá la oportunidad de conectarse a fondo con su público, sino que compartirá el escenario con artistas de talla mundial, que le han dejado enseñanzas, y que la han impulsado a seguir luchando.

El próximo 25 de octubre, será el día en que Flor Amargo vea consumado uno de sus sueños más grandes, mas será también el momento, en que renacerá en cuerpo, alma y espíritu.

Pues así como el espíritu, la música renace.