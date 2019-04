Política Confidencial Alejandro Moreno no está muy orgulloso de sus amistades

• Alejandro Moreno tiene amigos con muy mala imagen. Este jueves fue su cumpleaños y el diputado Mauricio Toledo, su “gran amigo”, porque así lo publicó en Twitter, lo felicitó y divulgó una foto con una gran sonrisa y abrazo entre ambos. Qué amigos tiene AMLito, perdón, Alito, aspirante a presidente del PRI.

• Andrés Manuel López Obrador sabe que la reforma educativa navega en mar proceloso. La aprobación, la madrugada del jueves en San Lázaro, no quita lo empedrado del camino. En el Senado Morena no tiene mayoría calificada, así que va para largo. Sobre todo si se considera que mayo es muy activo para el sindicalismo, por el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el 15, Día del Maestro.

• Carlos Urzúa tiene un problemón con las medicinas. Aquí le contamos de la reunión entre autoridades de Hacienda y directivos del sector farmacéutico. Nos dicen que después de tres horas salieron todos con las manos vacías… y las caras largas. “Se está complicando”, nos confiaron.

• Roberto Gil propone la venta de tamales fríos y las conchas duras para reducir la obesidad. La propuesta de una legisladora de Morena para inhibir el consumo de alcohol fue que las cervezas no se vendan frías. De inmediato los tuiteros los tundieron en redes. Por eso el ex secretario particular de Felipe Calderón tuvo la idea millonaria, obviamente ironizando, de que para reducir los índices de obesidad pues que se vendan tamales fríos y conchas duras. Esto se está saliendo de control.