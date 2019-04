Brand USA y el desaliento en México

Contrario a lo que se sostiene desde la cabeza de la llamada Cuarta Transformación en México, diversos países del mundo si cuentan con dependencias gubernamentales, y en algunos casos una mezcla público-privada, para promover el turismo en el extranjero.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe Brand USA (Marca Estados Unidos de América). La cual fue creada para la comercialización de destino. Su misión es aumentar las visitas internacionales, el gasto y la cuota de mercado para impulsar la economía y mejorar la imagen del país en todo el planeta.

“Cada año, Chicago, la Ciudad del Viento, realiza uno de los maratones más importantes de Estados Unidos, donde asisten alrededor de 44 mil maratonistas. Por otro lado, el Estado de Colorado alberga 222 áreas salvajes completamente vírgenes y una marcada herencia vaquera, en tanto que Miami es un paraíso para los cazadores de tesoros en la profundidad de sus aguas, donde naufragaron más de 50 barcos y es el escenario perfecto para los amantes del buceo”, según la atractiva promoción en distintas plataformas que hace Brand USA.

Cabe recordar que Brand USA fue establecida por la Travel Promotion Act del año 2009 como la primera asociación público-privada del país para encabezar un esfuerzo de marketing coordinado a nivel mundial a fin de promocionar a los Estados Unidos.

Se ha sostenido pese a que la Administración Federal pasó de manos demócratas a republicanas. Sobrevive aunque el Presidente Donald Trump no ha sido propenso a destinarle recursos.

Cuenta entre sus socios fundadores a Disney, California Travel and Tourism Commission, Enterprise Holdings, Florida Tourism Marketing Corporation, Hilton Worldwide, Illinois Department of Commerce and Económic Opportunity, Las Vegas Convention and Visitors Authority, Marriott International, Massachusetts Office of Travel and Tourism, NBC Universal, NYC and Company, y Orlando/Orange County Convention and Visitors Bureau.

Este mes Brand USA dio a conocer un resumen alentador de sus resultados, los mismos que han coadyuvado a que Estados Unidos se mantenga como el tercer país más visitado en el orbe, después de Francia y España.

Luego entonces, diversos niveles de gobiernos trabajan con la iniciativa privada sin que existan acusaciones mutuas sobre derroche de recursos o corrupción, no como sucede en México.

Ese modelo podría replicarse en nuestra nación, con un organismo que sustituya al Consejo Mexicano de Promoción Turística, cuyo ataúd recibió esta semana el último clavo.

El esfuerzo, la coordinación, deberá venir desde los empresarios quienes no pueden quedarse contemplando cómo el número de visitantes disminuye a México en la era denominada cuatroté.

CLASE PREMIUM

United Airlines debe explicaciones a viajeros a los cuales les hace perder la conexión a su destino final. Ocurre frecuentemente sin que la aerolínea se haga responsable de las demoras. Hasta Volaris lo hace mejor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: