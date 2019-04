Soluciones reales y alternas a la Guardia Nacional

La intención de reducir la delincuencia en el país mediante el empleo de la Guardia Nacional es el fin último que busca la creación de la misma, pero su funcionamiento real y sus primeros resultados se verán en algunos años (en caso de que funcione bien).

Pensar que en el corto plazo va a generar resultados es por demás ingenuo ya que todo el proceso de creación, reclutamiento y capacitación de los elementos que la integrarán es en suma complejo e implicará años para que esté completado; ya no hablemos de instrumentar estrategias para combatir y desarticular los grupos de delincuencia organizada, situación que evidentemente tampoco arrojará resultados a corto plazo.

Por ello debemos tener claro que mientras esto suceda, algo se debe empezar a implementar para contener la delincuencia en el país y dar resultados a la ciudadanía que está exigiendo, con toda razón, soluciones reales y ya no solo el discurso de polarización que utiliza repetidamente el presidente López Obrador y que se limita a culpar a gobiernos anteriores, además del ya gastado argumento de que él “tiene otros datos”.

Hace apenas unos días, señalé que la conocida estrategia de “abrazos no balazos”, simplemente no está funcionando y es obvio que urge una estrategia de seguridad que proteja a todos los mexicanos. Hoy en día nos encontramos en una situación cada vez más compleja con un aumento innegable de la violencia, que hace que el panorama sea muy desalentador para nuestro país.

Basta con comparar el primer trimestre de los últimos sexenios, específicamente hablando de las carpetas de investigación correspondientes a homicidios dolosos, encontramos que las cifras son desalentadoras: con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se abrieron 3,450, con Enrique Peña Nieto 6,288, y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador van 9,718 carpetas de investigación.

Es necesario decir que en muchos casos, estas carpetas implican a más de una víctima.

No podemos dejar de exigirle al actual gobierno que cumpla con sus promesas de campaña y que reconozca que su estrategia no está funcionando y que debe modificarla. No debemos dejar de alzar la voz y pedir que haya seguridad en nuestro país. Estos datos son desesperanzadores y es evidente que necesitamos un gobierno con políticas públicas eficientes.