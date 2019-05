La ecuación perfecta de KidZania

A casi medio año de la puesta en marcha de su sucursal en Guadalajara, y ante la buena respuesta del público tapatío, la empresa reconoce que se tardó en traer el concepto

Primero fue La Ciudad de los Niños, después se transformó en KidZania. Le vino bien el cambio y hoy en día es la ecuación perfecta de un negocio aparentemente dirigido sólo al mercado infantil, pero estratégicamente diseñado para que desde temprana edad se posicionen las grandes marcas involucradas en este concepto de entretenimiento.

Charlando con Christian Muñiz, quien dirige las riendas de la mercadotecnia de KidZania, me comenta que valió la pena haber llegado apenas a Guadalajara ya que encontrar la plaza ideal para establecerse no fue nada fácil. Atrás quedaron opciones como Plaza del Sol, Galerías, La Gran Plaza e incluso Andares; pero se encontraron con Plaza Patria, que aunque había sido “trend topic” en redes sociales por su estacionamiento inundado en la pasada temporada de lluvias, esto no le quita ser la plaza de mayor afluencia de consumidores en La Perla Tapatía.

Así pues, el 7 de diciembre de 2018 KidZania Guadalajara abre sus puertas convirtiéndose en la cuarta metrópoli KidZania en México y la número 25 en el mundo. De hecho KidZania Guadalajara es el primer centro en contar con el modelo 4.0, es decir, una versión mucho más tecnológica que involucra a los papás y a niños menores de 4 años en las actividades.

La tardanza en llegar a Guadalajara fue también por la llegada de ciertas adecuaciones arquitectónicas y de la innovación en la experiencia de los niños al relacionarse con las marcas involucradas y el concepto de ciudad.

KidZania Guadalajara tiene una capacidad para 1250 personas y cuenta con 36 establecimientos de juego, en donde los niños pueden elegir entre más de 50 actividades con las que podrán desempeñar diferentes profesiones y oficios, y de esta manera, aprender temas globales como salud, seguridad, civismo, tecnología, emprendimiento, comunidad y medio ambiente.

Luego de dos años de scouting, tramitologías, cabildeos y una inversión de 250 millones de pesos, esta sucursal genera 400 empleos directos y para su puesta en marcha se requirió la alianza con 34 socios o marcas locales que participan en este tipo de experiencias.

Los resultados se palpan ante la gran demanda de escuelas públicas y privadas que quieren participar en este concepto y esto se debe en gran medida a la posición geográfica que ostenta Plaza Patria. De continuar así, es muy probable que se supere la afluencia anual, estimada en más de 320,000 chiquitines.

EB LIFE

De acuerdo a la empresa EB Life, que dirigen René y Alejandro Escobar Bribiesca, en México, incluido Jalisco, más del 80% de la población no cuenta con un seguro de vida, lo que denota la falta de cultura de la prevención que existe en nuestro país. Señalan que la falta de información es el principal obstáculo al que se han enfrentado las compañías de seguros en nuestro país; por lo que el reto de cambiar el paradigma es grande, ya que los mexicanos creen que este instrumento sólo les es útil en caso de fallecimiento, cuando ofrece más beneficios como apoyos en cobertura de gastos funerarios, ahorro para el asegurado cuando se jubile, descuentos en hospitales y estudios clínicos, indemnización por invalidez, apoyo en estudios profesionales de los hijos del asegurado, entre otros; todo depende del tipo de póliza.

Además, aseguran que en el país hay una gran oferta en el tema de seguros, aunque también existe una gran área de oportunidad, ya que aún no existe una cultura sólida para su contratación debido a que la penetración de este instrumento aquí está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 8.9% del PIB, mientras que en nuestra nación apenas es de 2.3%.

El debate sobre Peñafiel

Respecto a la presencia o no de arsénico en el agua mineral de Peñafiel, el químico Luis Manuel Guerra, fundador y ex presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, recientemente afirmó que es importante definir primero que es un elemento natural que se encuentra presente ampliamente en la naturaleza, desde la hidrósfera que es en toda el agua del planeta, litosfera que es la superficie de la tierra, en la atmósfera que es coloquialmente conocida como aire, y en toda la biosfera; afirmó el químico .

El ganador al Premio al Mérito Ecológico 2009 en México y del Instituto del Clima de Washington en Estados Unidos, aseguró que este un elemento seguro para el consumo humano y que se encuentra presente en la dieta diaria de los consumidores, inclusive hasta en el aire que respiramos. Señala que lo incluyen alimentos naturales como pescados, mariscos, carne bovina, cereales, arroz, leche y lácteos, champiñones, así como en agua potable, por mencionar algunos.

Hay que recordar que Consumer Reports, reveló alarmantes niveles de arsénico natural (18.1 partes por billón ppb) en el agua mineral de Peñafiel; pero para Guerra, esto no representa ningún tipo de riesgo para la salud y sigue siendo muy seguro pare el consumo y sigue siendo totalmente confiable para las personas, ya que el límite son 50 ppb.