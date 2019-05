Política Confidencial Vanessa Rubio y Alejandra Lagunes mantienen lealtad a EPN

VANESSA RUBIO y Alejandra Lagunes son leales a Enrique Peña Nieto. En la votación de la reforma educativa fueron las únicas priistas que se abstuvieron. Pero Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI, y el resto apoyaron ponerle punto final “a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto”. Ahora resulta que el priismo es más leal al pueblo de México. Polvos de aquellos lodos, nos dicen.

BANDA EL RECODO sí fue a San Lázaro. También recibió un reconocimiento por sus 80 años de vida de manos del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado. La semana pasada se levantó una polvareda porque pensaban que se iban a echar un palomazo, lo que –dirían los clásicos- incendió las redes. Al final les dieron una placa y una felicitación.

ERIK PATROCINIO, secretario de Gobierno en Veracruz, cargo que según nos dicen, le debe a su paisana y secretaria federal de Energía, Rocío Nahle, dejará el puesto en los próximos días por efecto de la tragedia en Minatitlán, que evidenció falta de coordinación e ineficacia en la administración estatal. El relevo sería Enrique Ampudia, a quien se le ha visto haciendo consultas tanto en oficinas públicas de Xalapa como de la Ciudad de México.

ESTEBAN MOCTEZUMA y Jorge Alcocer son ahorrativos o no quieren ejercer el gasto público. Este martes el PRI los acusó de tener un subejercicio de 48 mil millones de pesos que no se han dado a escuelas y hospitales. Ya es un secreto a voces que algo pasa con el presupuesto. No sale de la SHCP por múltiples razones. ¿Habrá gato encerrado o simplemente es el lado ahorrativo de Moctezuma y Alcocer?