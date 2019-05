Don Sergio Corona, una institución en el escenario

De niño todo nos sorprendía, todo era genial, hasta pensábamos que era mágico. Creo que la niñez es la etapa más dulce y bella de cualquier ser humano. Y así debe de ser, y ahora por ley está estipulado. Una de las cosas que me encantaba, era ir al circo. Cuando mi papá me llevaba se me llenaba la cara de alegría cuando llegaba a la Arena México, las entradas al recinto llenas de suvenires como banderines, títeres, algodones, además de deliciosas manzanas caramelizadas, y todo tipo de cosas referentes al circo.

Cuando caminabas por sus pasillos para llegar a tu lugar, percibías ese olor único que tiene cualquier circo, ¡olía a animales! De repente se escuchaba uno que otro rugido, el cual estremecía hasta al más valiente. Una vez ya en tu asiento, veías como aquel gran inmueble se iba llenando poco a poco, con cientos de familias esperando el gran show.

Cómo no recordar esas épocas donde los leones eran los reyes del espectáculo. Y ni hablar de los payasos que nos hacían reír de una manera tan especial. Ese circo ahora solo está en nuestros recuerdos. Pero sólo hay un circo que aún conserva la esencia de esos tiempos y me refiero al Circo Atayde Hermanos, ya sin animales, por supuesto. Con más de 130 años de tradición sigue conquistando el corazón de chicos y grandes.

Ahora se está presentándose en el centro cultural 1 y precisamente hoy es el último día de esta pequeña temporada para poder disfrutarlo. Así que vaya y lleve a sus hijos, sobrinos o a quien sea para que conozca el mayor espectáculo, como alguna vez fue denominado. En especial éste, que es cien por ciento mexicano.

El otro día, durante una comida en el mejor restaurante de comida griega, el Agapi Mu. Ahí nos encontrábamos varios amigos que hace tiempo no nos veíamos, Tita Marbez, Arturo Morel, José Zepeda, Emilio Morales y un servidor. Platicábamos de los nuevos proyectos que venían para cada uno, así como platicar de nuestras vidas. Pues la sobre mesa se puso muy buena, ya que nos dieron las nueve de la noche cuando nos habíamos sentado a comer desde las tres.

Ya habían pasado seis horas, y no nos paraba la boca. En eso a lo lejos veo que andaba buscando a unos amigos el actor Sergio Corona en el restaurante. Ahí me fui enterando de que él y Tita son entrañables amigos. ¿Y por qué no? Que se nos une a la chorcha este gran actor. En verdad es un cumulo de información anecdótica. Empezó a platicarnos cómo empezó lo del baile. Contó que una vez escuchó el sonido de los zapatos de tap, y le dijo al señor que estaba bailando que le enseñara. Le dijo, “sí, empieza con dos golpes con la punta y uno con el talón” y desde ese momento sintió que el baile era parte de él.

Después se fue a estudiar a Nueva York, ahí acudió a las escuelas más prestigiadas de la Gran Manzana. Su formación de bailarín fue de primera. Otra de sus anécdotas fue de cuando hizo la puesta en escena “Los Chicos de la banda”. Obra que causó revuelo en 1974 y quién la dirigió fue Nancy Cárdenas. En ella participaron Sergio Jiménez, Carlos Cámara, Sergio Bustamante y obviamente Don Sergio Corona. Dijo, que fue una obra que marcó un parteaguas en la vida teatral en México.

En ese momento vino a mi memoria que Pilar Boliver está dirigiendo la nueva puesta de ésta. En eso le dije “Don Sergio, este año la vuelven a reponer, aún no sabemos quién será el elenco, pero seguro con la directora que es Pilar, será nuevamente un trancazo” Sergio, no creía que sus ojos la volviesen a ver esa historia en la que hacía 45 años participó.

A lo cual dijo “ojalá me invitarán para apadrinarla”. Y le contesté que de seguro Pilar Boliver y toda la producción no podrían dejar pasar esta invaluable oportunidad de que el actor de 90 años de su venia a este nuevo montaje. Éstas son las entrevistas que valen la pena, instituciones como el primer actor que nos dejan un recuerdo vivo, latente, de cómo se hicieron estas grandes estrellas de nuestro cine de oro.

Compañeros reporteros, sé que sus jefes, exigen la nota amarillista o escandalosa, que si fulanita le bajó el novio, o que sutanita ya no anda con aquel, o que se sacaron la lengua o que si la mijita anda como es su costumbre en la vida de los demás. Por Dios, hay personalidades que pueden aportar más y enriquecer nuestra vida con una historia tan bonita y limpia.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana