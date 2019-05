Política Confidencial Plan Nacional de AMLO abunda en adjetivos y deja duda en hechos

• Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Adjetivos… perdón, de Desarrollo. El documento de casi 300 páginas incluye términos como “salinato”, neoliberalismo, oligarquía, saqueo, desastre, encubrimiento, corrupción, depauperado, corroído, entre otros. Ya veremos si pasan del adjetivo a los hechos, porque hay sectores como el de la salud que tiene serios retos y apenas le dedicaron un par de páginas.

• Elba Esther Gordillo no fue invitada a Palacio Nacional con los dirigentes sindicales como los de la CTM, Telefonistas, STUNAM, SNTE, entre otros. Pero los maestros agasajaron a la profesora Gordillo en el Plan Sexenal de la Ciudad de México, lugar que, por cierto, controla el morenista alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. El lugar se renta, nos aseguran, por lo que sí pagó sus derechos, pues no había forma de decirle que no.

• Claudia Sheinbaum ofrecerá en la UNAM una disculpa pública por negligencias en la investigación del posible feminicidio de Lesvy, una joven asesinada en territorio Puma el 3 de mayo de 2017. El tema cobra relevancia tras el crimen en contra de Aideé en el CCH Oriente. Son seis casos en al menos dos años en la universidad, por lo que algo está fallando, quién sabe si sólo en los campus de la máxima casa de estudios o en toda la ciudad.