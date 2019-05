Steven Spielberg es uno de los grandes genios del cine. Podría incluso no filmar más, y su carrera previa ya sería suficiente para figurar en la historia. Sin embargo, en sus declaraciones iniciales sobre las plataformas de streaming, no estuvo muy atinado. A principios de año, al director de "La lista de Schindler" no le pareció bien que "Roma" compitiera en los Oscar por haberla producido Netflix.

Afortunadamente, ha rectificado y ahora su nueva visión se corresponde mejor con el talento que desborda. A través de un comunicado enviado a "The New York Times", Spielberg aseguró: "Deseo que el público encuentre la manera de entretenerse de cualquier forma o moda. Ya sea en pantalla grande o pantalla pequeña, lo que realmente me importa es que detrás haya una gran historia".

Recientemente, Hollywood lo dejó claro: las normas de acceso a los Oscar son las mismas de siempre, para todos, lo que asegura la participación de las plataformas que también estrenen en cines. Ahora falta que el icónico Festival de Cannes permita lo mismo y entre finalmente al siglo XXI.

Todos, unas veces más y otras menos, hemos ofrecido resistencia a los cambios. Nuestras rutinas mentales, y ese diablillo que susurra "siempre se ha hecho así y no se puede de otro modo", se encargan de poner freno a cualquier disrupción. Pero, créeme, el cambio es lo único seguro, el cambio es alegría. Y si no estamos dispuestos a abrir nuestra mente, a ser curiosos y abrazar lo nuevo, no sabremos estar a la altura de una sociedad que se acuesta de un modo y amanece de otro.

Cambiar significa salir de la zona de confort. Y ese es el único camino hacia la renovación, el desarrollo, la creatividad y la innovación. "El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada", afirmó el dramaturgo George Bernard Shaw.

Esta semana, a los pies del majestuoso Monte Everest, donde nos encontramos desarrollando Cala Mundos Nepal-Tíbet, he pensado mucho en este tema. Es evidente que la comunión con la naturaleza nos hace conectar más con nosotros mismos. He visto en estas montañas imágenes de película, mañana veré Netflix o HBO y dentro de dos semanas iré al cine. El medio es relativo. Lo importante es la creatividad, la belleza y el cambio.