La Batalla de Puebla

Han pasado más de cuatro meses del trágico accidente aéreo que le quitó la vida a la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso, primera mujer panista en ocupar ese cargo, y al Senador Rafael Moreno Valle, entonces Coordinador de la bancada panista en la Cámara alta, y pese a las promesas del gobierno federal para esclarecer el terrible hecho, aún no han sido capaces de emitir un dictamen claro sobre lo que sucedió, sino que se han enfrascado en un círculo de contradicciones. Lo que es una realidad es que al día de hoy no sabemos qué pasó.

El clima en Puebla está particularmente enrarecido por la actitud mezquina del gobierno federal y de MORENA hacia el triunfo de Acción Nacional en la elección del 2018. Los resultados a favor de Alonso nunca fueron reconocidos por el partido oficialista, sino que iniciaron una cruzada contra las instituciones electorales defendiendo su supuesto triunfo hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó su elección con el voto decisivo de la entonces Magistrada Presidenta Janine Otálora, quien semanas después sorpresivamente dejó la presidencia de ese órgano colegiado.

Como lo ha demostrado en múltiples ocasiones desde que inició su gobierno, López Obrador una vez más no fue capaz de estar a la altura de un Jefe de Estado manifestándose en desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral a la que llamó “antidemocrática”. Por si fuera poco, ningún representante del gabinete federal asistió a la ceremonia de toma de protesta de la Gobernadora quien respondió el gesto declarando “en Puebla siempre será bien recibido”.

Tras la muerte de los panistas, López Obrador no acudió a la ceremonia luctuosa argumentando que los “conservadores generaron un ambiente mezquino”. Como lo señala la Constitución poblana, se convocó a elecciones extraordinarias a las que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron a Enrique Cárdenas Sánchez un economista poblano con Maestría y Doctorado por la Universidad de Yale quien fue Rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de 1985 a 2001, es decir, un hombre de letras y con un importante activismo en el estado. Por ello, tiene claro que su gobierno debe trabajar por la seguridad, contra la corrupción, por la educación, por las mujeres, por el medio ambiente y por oportunidades para todos. Es fundamental que exista igualdad de oportunidades para adultos mayores, hombres, mujeres, jóvenes y niños sin importar el lugar o las condiciones donde los poblanos hayan nacido, todos deben tener las mismas oportunidades para salir adelante.

Cárdenas propone también la creación de refugios para las mujeres que han sido acosadas o violentadas, pues en Acción Nacional queremos que ellas se sientan seguras al denunciar un caso de violencia. Por supuesto, propone también el facilitarle a las mujeres estancias infantiles de calidad para que tengan la posibilidad de trabajar y la tranquilidad de saber que sus hijos estarán bien cuidados.

En la actualidad hemos visto que la cuarta transformación se ha dedicado a hacer de la desinformación un arma política en contra de la democracia, en el PAN le apostamos a la información y la transparencia como un antídoto ante los datos falsos y manipulados por lo que como ciudadanos tenemos la obligación de mantenernos informados y contrastar la verdad de las fake news.

MARCHA DEL SILENCIO. La defensa de la democracia es labor de todos, por ello participé junto a miles de capitalinos en la Marcha del Silencio con la finalidad de enviar un mensaje a México y al mundo de que somos ciudadanos que no estamos de acuerdo con la forma en la que López Obrador conduce al país. No se debe gobernar con base en ocurrencias e improvisaciones porque el costo de sus malas decisiones lo pagamos todos. No dejare de señalar al gobierno federal cuando el camino sea el equivocado. Al tiempo…