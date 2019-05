Política Confidencial SHCP se queda sin tiempo para compra de medicinas y papel

• Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, tiene una lista interminable de compras que crece conforme pasa el tiempo. Organizaciones de la sociedad civil dicen que Hacienda se perfila para convertirse en un área de “súperlicitaciones” donde ahora van a licitar “hasta el papel de baño”. Advierten que la compra consolidada de medicamentos está contra reloj y que la licitación para el papel para los libros de texto gratuito está retrasada. ¿Será buena idea poner todos los huevos en la misma canasta?

• Luis Cresencio Sandoval, general y titular de la Sedena, busca justicia para soldados víctimas en sus tareas contra la violencia. Nos cuentan que en las Fuerzas Armadas ha habido incomodidad desde el sexenio pasado por el apoyo a víctimas civiles de la guerra contra el narco y el crimen. Y desde entonces han reclamado que hay militares que también son víctimas. Hasta ahora se han destinado unos 100 millones de pesos para ello, pero el general busca que sean más soldados los beneficiados.

• Claudia Sheinbaum está bajo fuego de jueces. Un juzgador determinó que debe endurecer las condiciones para la verificación vehicular, en un pleito que puede crecer si no lo atienden, nos alertan. Para colmo, también se supo que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ganó un amparo contra la norma del Hoy no circula y no va a verificar, por lo pronto. Muchos fuegos y pocos bomberos.