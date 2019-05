Tom Holland y Jake Gyllenhall dos super héroes que me hicieron sudar

Este fin de semana se acerca una fecha muy especial para todos los mexicanos, el 10 de mayo, Día de las Madres. Esa simple palabra que es utilizada todos los días por millones, ¿a poco no se había dado cuenta? “Vale madres”, “Chinga tu madre”, “no tienes madre”, "a toda madre", “Puritita madre”, y la lista pudiera seguir. No les quiero aburrir con significados o utilización de la palabra. Pero lo que sí les deseo comentar es que no sólo ese día hay que consentirlas, sino los 365 días del año. Y tampoco les regalen electrodomésticos, creo que eso es el regalo más impersonal y esclavizante.

Mejor regálenle ropa, o por qué no un viaje, eso sería maravilloso, accesorios, llevarla a comer a un buen restaurante, etc. Yo les daré unas pequeñas recomendaciones de dónde la pueden llevar este fin de semana. Pueden empezar el mero 10 que esta ocasión caerá en viernes; después de una rica comida la pueden llevar a ver a sus iconos del rock, me refiero a Enrique Guzmán, Angelica María, César Costa, Julissa, Benny y Roberto Jordán.

Creo que mamá podrá revivir sus mocedades con estos magníficos cantantes en el Auditorio Nacional; Y a lado de ahí está el Lunario, es el mejor lugar para escuchar a uno de los grandes exponentes del Bolero, me refiero que a Don Carlos Cuevas; esa sería la ocasión perfecta para que lleven a la mamá, tías y hasta la abuela, ¿no creen? Y para algunos que no viven en la capital, ahí les van algunas opciones.

En Minatitlán tendremos a el "romántico de la vida loca" al gran Francisco Céspedes, que en verdad los dejará con el ojo cuadrado. En la Cabecera de Atizapán de Zaragoza estarán los Socios del Rimo junto con Alexander Acha, que gran mancuerna, ¿no se les antoja?

En Xalapa, estarán nada más y nada menos, que las Grandiosas, para que escuche cantar a estas maravillosas voces. Pero si a la "sacrosanta" le gusta el teatro, aquí les dejo una pequeña muestra de lo que hay en la cartelera: "La Jaula de las Locas" , "Hello Dolly" , "Dos más dos" , "Monólogos de la vagina" , "Testosterona" , "Enamorarse de un incendio" , "Wenses y Lala" , Centro Cultural del Bosque, "Romeo y Julieta" .

Sólo les dije que era pequeña, pero pueden consultar la Cartelera de teatro en www.carteleradeteatro.mx y listo, hay más de 100 obras, también existe la opción de Ticketmaster donde hay descuentos de hasta el 30 por ciento en varios espectáculos, así que ustedes dirán a dónde quieren llevar a sus madrecitas.

Les tengo que contar que tuve la oportunidad de entrevistar al elenco de la nueva entrega de "Spider-Man, Far From Home”, protagonizada por Tom Holland y Jake Gyllenhaal. Imagínense, después de ver "Avengers, Endgame”, que confieso, lloré al final, ¿y qué? Soy humano, tengo sentimientos. Aunque a veces no parezca. Pero les contaré como fue. Resulta y resalta que el lunes recibo un mail con la propuesta de hacer la entrevista, y que para esto era secreto, nadie se podía enterar, ya que sólo éramos pocos medios los elegidos para charlar con estos astros de Hollywood.

La cita era muy temprano en un conocido hotel de Paseo de la Reforma. Así que me preparé para obtener una súper entrevista. Cuando me doy cuenta de que no venía ningún archivo adjunto, llámese boletín de prensa, sinopsis, press kit, etc. Entonces pregunto a la agencia que me invito que si podían enviarme lo que necesitaba. Cuando abro mi mail y descubro que tengo un correo de ellos, lo abrí inmediatamente y veo que sólo es el tráiler de la película. En eso veo un párrafo que decía: esto es lo único que nos envió la distribuidora. Ah, yo jalándome de los pelos, en eso me pongo a ver una, dos, tres, dos millones, el bendito tráiler que solo dura 30 segundos.

Casi me la aprendí. Y que llega el día, llego al hotel, pido un café, y me informan que soy el primero que pasará, mi cara de Emoji con las manos en los cachetes, sudando frío, con los ojos saltones. Creo que nunca me había puesto tan nervioso. Pues ahí voy como gorda en tobogán, cuando me siento frente a ellos, que ya me esperaban, cuando Jake me dice “porque estas tan lejos”, en eso doble cara de Emoji, pero con ojos con equis, y de ahí todos los que se imaginen.

En eso le contesto, yo que te puedo decir, así nos acomodó la producción. Tengo que decir que supere ese nervio y fluyo una charla intensa, y se preguntará ¿Si, por qué intensa? Porque sólo tenía 5 minutos. ¿Ahora entienden mi nerviosismo? Pero bueno, creo que fue una de mis mejores entrevistas que he hecho. ¿Y dónde la pueden ver? Pues en UnoTv, y aquí en Publimetro, a partir del primero de junio la encontraran.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana