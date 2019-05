Política Confidencial Alberto Elías Beltrán enfrentaría a la justicia

• Alberto Elías Beltrán será denunciado por Javier Corral. El gobernador de Chihuahua no ceja en su empeño por encarcelar al ex gobernador César Duarte. Y ve en el último encargado del despacho de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, uno de los diques. Nos cuentan en el entorno de Elías que hay varios procesos abiertos contra Duarte en la Fiscalía y en la Fepade, así que no hay nada qué temer.

• Claudia Sheinbaum tiene la ciudad ardiendo. Todavía no se aclara el asesinato de la estudiante en el CCH Oriente, hace dos semanas, y este jueves se desató una balacera cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Y eso que esta semana anunció un plan de “blindaje” de las instalaciones de la UNAM y del IPN. De poco ha servido.

• Gerardo Fernández Noroña no quita el dedo del renglón. Insiste en que no le hace el feo a una candidatura presidencial. Aunque muchos sonríen ante el desplante, la verdad es que en una de esas sí la pelea. ¡Órale!

• Esteban Moctezuma tiene ya más calma. La reforma educativa pasó en el Congreso. Ahora toca el turno a los congresos estatales, donde hay una mayoría de Morena. Es de esperar que pronto se cante que habemus reforma constitucional. Lo que sigue es el paquete legislativo secundario, donde muchos arquean las cejas porque creen que se le concedió mucho al PRI.