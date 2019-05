Renovación en la AMAV Nacional

Jorge Hernández dejará la dirigencia Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la mesa directiva del organismo particular que agrupa a estos profesionales del sector turístico del país se renueva cada dos años y llegó el momento para que los afiliados elijan a los nuevos integrantes.

Las planillas que compiten por la Presidencia de la AMAV Nacional son encabezadas por dos experimentados personajes: José Manuel García, de Jalisco, y Eduardo Paniagua, de Quintana Roo.

Charlé con ambos, me da la impresión que están consientes de que debe imprimirse una visión de modernidad en las tareas de la Asociación y de que los paseantes no llegarán si no hay buena promoción de los destinos de México.

José Manuel García

Cabeza de la Agencia de Viajes MEXJAL, García ha estado liderando reuniones en cada uno de las 28 filiales, “con mucho trabajo en cada estado dado que existe una importante problemática, por ejemplo, en relaciones de gobierno.

¿Dónde ve a la AMAV Nacional en el futuro?, le pregunté.

“El tema del perfil, el mío es muy bueno, porque yo tengo una agencia IATA, tengo relaciones con la gran mayoría de las aerolíneas, tengo eventos con muchísimo de ellas”, me aseguró.

Viene de una agencia minorista de nueva generación y sostiene que la nueva mesa directiva debe trabajar en que los socios de la AMAV sean “más comerciales”.

Sostiene que Jorge Hernández, Presidente saliente, ha hecho un “trabajo fabuloso” y pretende trabajar de cerca con la Secretaría de Turismo Federal.

Eduardo Paniagua

Agente de viajes desde el año 1998, guía de turistas en japonés, inglés y español desde hace 19 años, curso con excelencia académica las licenciaturas en Derecho y Psicología, se ha desempeñado como periodista en medios escritos y electrónicos. Es defensor de las playas de Quintana Roo en el combate al sargazo.

Me dijo que busca consolidar en AMAV a las Agencias de Viajes que se hallan legalmente constituidas, fortaleciendo su sistema legal y contable, protegiendo y fomentando los intereses de sus socios, velando porque se establezcan normas de ética comercial en las relaciones con el público consumidor.

Quiere también consolidar mejores mecanismos de negocios con los actores de la cadena de valor: líneas aéreas, navieras, hoteles, restaurantes, arrendadoras, guías de turistas y aseguradoras, entre otros.

Sostiene que ser miembro AMAV debe ser sinónimo de confianza, para que los paseantes puedan identificar servicios de calidad, con mayores servicios y con la mejor atención.

En fin, será el 31 de mayo, en una convención en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se concluya el proceso que arrancó en marzo con el cierre de la convocatoria a los postulantes a dirigir la AMAV Nacional. Tenemos la lupa en ellos.