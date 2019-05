Política Confidencial: Germán Martínez, precavido y despreocupado

Andrés Manuel López Obrador tensó a la Corte con la Ley de Remuneraciones. El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, acusó de recibido el rotundo “no” a su proyecto de invalidar la ley AMLO para que nadie gane más que él. “Lo podrán haber advertido si es que leyeron el documento”, les soltó. La ministra Norma Lucía Piña le reviró con un “sí, leí el proyecto”. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, nos cuentan. Hoy, AMLO se alzará con un triunfo… que aún puede volver a ser impugnado.

Alfonso Romo lleva la austeridad al extremo. Resulta que Gerald A. Rizzieri, presidente y CEO de Mizuho Securities, tuvo traductor de lujo en la conferencia matutina, conocida como la mañanera del presidente López Obrador. Resulta que en la presentación del anuncio de fondeo de Pemex no había traductor y quien salió al quite fue el canciller Marcelo Ebrard. Está bien que ahorren, pero no es para tanto.

Germán Martínez, director general del IMSS, fue precavido y no está preocupado por la compra consolidada de medicamentos como otros funcionarios del sector Salud. El desabasto de medicinas ha encendido los focos rojos en los últimos días, incluso organizaciones de la sociedad civil culpan de la crisis a la SHCP por el retraso en las adquisiciones, pero en el IMSS la situación parece ser distinta. Aunque participará en el proceso, el IMSS comprará las medicinas para el año 2020, ya que tiene garantizados los insumos hasta diciembre próximo, todo con el fin de ahorrar y cumplir con la austeridad republicana del gobierno.