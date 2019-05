Hilton proyecta contar con 100 hoteles en México en 2022

La cadena de hoteles anunció esta semana que ejecuta una estrategia de expansión que incluye la apertura de 30 nuevos hoteles en los próximos tres años

Esta semana el campanazo de inversiones la protagonizó la cadena de hoteles Hilton, que comanda Juan Vorvinos, ya que anunció que para el año 2022 se podrán contar 100 los hoteles que operará la compañía en nuestro país. Se trata de una agresiva estrategia de expansión que viene a propósito al centenario de la firma.

Como parte de estos planes, se incluyen varios acuerdos, que incluso ya estaban “cantados” y otros en proceso de ejecutarse. En total se prevé la apertura de 30 hoteles durante los próximos tres años, es decir, a un promedio de 10 unidades por año. Se dice fácil pero programar este ritmo de aperturas requiere literalmente que se “alineen los planteas”.

Los hoteles que se encuentran en la lista de apertura son Canopy by Hilton Cancún La Isla; también dos nuevas unidades del concepto hotelero Curio Collection by Hilton; programados para su puesta en marcha este mismo año en CDMX.

Para el 2020 se tiene planeada la apertura de Hampton Inn by Hilton Aguascalientes Dowtown, y Conrad Playa Mita, de Riviera Nayarit. Durante el 2021 la cvaddena prevé se pongan en marcha complejos como Homewood Suites by Hilton San Miguel Allende, en Guanajuato; también el Hilton Garden Inn Toluca, Tollocan; Hampton by Hilton Nuevo Vallarta; Hilton Monterrey Valle Oriente y Waldrof Astoria Cancún y Hilton Cancún Resort. En 2022, cerrarán con broche de oro con las aperturas en Hampton Inn by Hilton Culiacán y Hilton Garden Inn Mazatlán, en Sinaloa.

Humo blanco en CANIFARMA

Aquí le revelo que desde finales de marzo de 2019, hubo “humo blanco” en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, eligió a su nuevo presidente, el maestro Rodrigo Puga, quien sustituyó en el cargo al ingeniero Guillermo Funes. Esto, en el marco de la septuagésima Asamblea General Ordinaria, donde rindió protesta el nuevo consejo directivo de la Cámara, encabezado por el flamante presidente. Habrá que ver cómo aborda el espinoso caso de los contratos de medicamentos “a modo”. Tome nota.

Detonan inversión inmobiliaria en el Bajío

Por crecimiento inmobiliario que ha tenido Querétaro, la compañía inmobiliaria Wolstrat, que dirige Juan Carlos Alfonso, decidió hacer su primera inversión dentro del complejo de Zibatá. Se trata de Xentric Plaza, que requirió una inversión de 60 millones de pesos para convertirse en la primera zona comercial de esta región.

El inmueble fue oficialmente inaugurado el pasado jueves y atenderá a más 20 mil personas que viven en la zona de Zibatá. La inmobiliaria ya alista su segundo proyecto en esta zona pues próximamente desarrollarán otro complejo que estará ubicado dentro del campus universitario Anáhuac Querétaro y que consistirá en ofertar suites para universitarios, con el que se convertirán en el primer proyecto mixto de este tipo en Querétaro y uno de los primeros en todo México.