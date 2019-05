Mauricio Garcés revive en “Suertudotas”

Grata sorpresa me llevé cuando me invitaron a ver un monólogo, en ese momento pensé que si el actor o actriz no son tan buenos, seguro me voy a dormir y es horrible cabecear durante la función. Pero me armé de valor y me lancé al Un Teatro, ubicado en Av. Nuevo León 46, en la colonia Hipódromo Condesa; mientras uno espera para poder pasar a la butaca, puedes tomar un refresco o una cerveza bien fría, por eso del calor de estos días.

Que en estos días las tardes-noches se ponen de a peso. Y comienzan a dar el acceso a la sala para que tomaras tu asiento. En eso dan la tercera llamada cuando en el fondo aparece una persona en silla de ruedas. Y ahí comienza a contarnos las aventuras de Teo. Éste es un viaje unipersonal donde el lenguaje cinematográfico le da un toque muy singular a la narración.

Andrés Guiardello es quien se enfrenta al espectador con su excelente narrativa, las luces y una silla de ruedas. La verdad, no se me hizo pesada y mucho menos aburrida, todo lo contrario, además con el trabajo escénico de Andrés me quito el sombrero por lo talentoso que es.

Otra cosa que me fascinó fue ver en escena a Susana Zavaleta y a Cecilia Toussaint. Estas dos talentosas se presentaron en el Lunario del Auditorio Nacional. La verdad imaginé que Cecilia interpretaría sus éxitos, pero no, fue un homenaje a esa música que antaño que escuchamos gracias a nuestros padres o abuelos. Fueron dos horas en las que estas majestuosas intérpretes hicieron de la bohemia un deleite para todos los presentes.

Obviamente fueron acompañados por Los Juglares, un grupo yucateco que fue descubierto por la propia Susana gracias al maestro Armando Manzanero. El lugar estuvo lleno, ni un alma cabía, eso me dio gusto, que la gente asista, goce de esos momentos que la vida nos da para disfrutarla. Ojalá Cecilia haga un show para ir a cantar “Carretera”, “Sácalo”, “Ámame en un hotel”, etc.

Y también se estrenó la obra de teatro “Suertudotas”. Ulises de la Torre es quien encarna al mítico actor, galán de la pantalla grande, ni más ni menos que Mauricio Garcés. Me quedé con el ojo cuadrado cuando vi la caracterización que está muy buena, pero cuando lo escuché hablar ¡wow! igualito, uno se queda con impresionado.

En esta puesta en escena participan Cecilia Gabriela, Andy Frederics, Gerardo González, Jorge Ortín, José Montini, Lalo Palacios Vanesa Montemayor y Violeta Isfel. La trama es clásica como la mayoría de las premorías de Garcés, el típico casanova y recreada en Acapulco. Parece que estás viendo una película de él. Si quieren que sus hijos conozcan a este actor, llévenlos al teatro Manolo Fábregas y agasájense con esta comedia 100 por ciento familiar.

