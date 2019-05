Política Confidencial: ¿Carlos Urzúa resolverá la crisis del sector salud?

Raquel Buenrostro no hizo la tarea a tiempo. La oficial mayor de la SHCP, a pesar de que parece ser las más aplicada de la 4T, contuvo la respiración porque este jueves se publicaría la convocatoria para la licitación de la compra consolidada de medicamentos y material de curación, pero no sucedió. Así se retrasa más el proceso de adquisición que de por sí ya está a contrarreloj. Se rumora que la convocatoria no salió porque todavía tuvieron que hacerle ajustes de último minuto.

Ricardo Peralta, ¿un agente del Ministerio Público en Gobernación? Ante el nombramiento de Peralta como subsecretario de Gobernación hubo quien arqueó las cejas. Además de que viene de la administración de Aduanas, su experiencia ha sido como abogado litigante… pero lo que llama la atención fue su paso como director de Asuntos Internos de la PGR y agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del entonces DF.

¿Carlos Urzúa resolverá la crisis del sector salud? No queda claro, por lo pronto este jueves los directores de institutos nacionales tan importantes como Cancerología, Geriatría o de hospitales como el Infantil de México, alzaron la voz ante los presidentes de las comisiones de Hacienda en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, y de Salud del Senado, el doctor Miguel Ángel Navarro. Pero hay quien dice que Urzúa, y menos el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pueden resolverlo.