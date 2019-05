El preocuparse y ocuparse labor de Cinema Planeta

Estoy muy emocionado porque les voy a contar de algo que me enchina la piel, nada más de recordar tan maravilloso texto de Gibrán Portela y la estupenda dirección de Cristian Magaloni, en la puesta en escena “Hay un lobo que se come el sol todos los inviernos”. Ésta se presenta todos los jueves a las 20:00hrs en el teatro La Capilla. La verdad tengo que confesar que no iba con muchas expectativas, pero el montaje las superó y por mucho.

En esta participa puro actor de primera como Pilar Ixquic Mata, Roberto Beck, Arnoldo Picazzo, Assira Abbate, Gonzalo Guzmán, Julio César Luna. La trama es inimaginable, parece la historia de una familia normal, pero se torna retorcida en cuanto más y más avanza; llegamos al punto donde sorprende, ya que te lleva del pasado al presente y viceversa para entender porque acusan a Leo de un crimen. La psicóloga de todos los personajes está trazada magistralmente y no dudaría que en algún momento alguno se pudiera identificad con algún sentimiento de estos personajes. Por desgracia este jueves es la última función. Pero por ahí me contaron que la repondrán rápidamente. Así que hagan lo posible por asistir porque es una verdadera obra maestra.

Me dio mucho gusto ver el último trabajo de Luis Arrieta en “Tom Pain” del dramaturgo Will Eno, y bajo la dirección Adrian Vásquez. Este es un monólogo; el cual a muchos no les gusta, por eso lo aclaro. Pero a mí sí, en ellos podemos ver al actor demostrar porque se llama así, actor. Luis aquí se enfrenta a un texto difícil, es divagante, accidentado, cómico, rompe la cuarta pared, interactúa con el público de una manera que por momentos pensaríamos que somos parte de la obra, y trata de explicar lo difícil que es vivir, sin embargo, no es el monólogo normal, se los comento para que no esperen lo usual que se hace en una obra. Me lleno de alegría ver cómo ha madurado y se ha convertido en un actor en toda la extensión de la palabra. ¡Bravo Luis, por arriesgarte a dar más de ti! Si ustedes lo quieren ver, pues vayan a la Teatreria todos los miércoles a las 20:30 hrs. Se las recomiendo.

Este fin de semana me invito mi amigo Ramses López a vivir la experiencia de ir a un festival de cine y medio ambiente en México, Cinema Planeta en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Ya llevan 11 años haciendo esta labor titánica de crear conciencia de que debemos cambiar para cuidar nuestro medio ambiente. Durante seis días, presentan documentales sobre la problemática ecológica, vienen trabajos de todo el mundo. También hay talleres para que los niños aprendan a reciclar, cuidar el ambiente y conocer todas las cosas que se pueden hacer para ayudar.

El tema de este año fue el espacio. Debido a que nos explicaban que querían presentar la opción de ver nuestro planeta desde esa perspectiva. Hubo un documental sobre la Vaquita Marina, “Sea Of Sahdows” del director Richard Ladkani en el cual participa el periodista Carlos Loret de Mola. La mayoría de los asistentes salimos de la sala atónitos por todo lo que vimos. El enfoque científico en el cual tratan de perseverar a esta especie. El enfoque periodístico, que nos revela cómo se mueve el crimen organizado corrompiendo a tres gobiernos el mexicano, el gringo y el chino.

La gente que vaya a una playa como turista pensará dos veces antes de tirar basura después de ver este documental. Gracias a Eleonora Isunza y a Gustavo M. Ballesté por preocuparse y ocuparse en un tema que ya nos está rebasando y ojalá que este gobierno no los frene con el pretexto de no gastar en algo que beneficiará a futuro a nuestro planeta.

