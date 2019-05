Las renuncias al presidente

Por razones completamente distintas, en los últimos días, dos funcionarios de primer nivel dimitieron a sus cargos en el gobierno federal. Aunque son casos completamente diferentes, ambos casos muestran una señal de alerta para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Germán Martínez, ex titular del IMSS, puso el dedo en la llaga respecto a los problemas que sufre la administración frente a la austeridad como una de las estrategias principales de la nueva administración. Terminar con la corrupción no quiere decir cortar de tajo con el presupuesto, menos sin haber realizado un estudio previo sobre las afectaciones que la decisión puede provocar.

En materia de salud se observan los inicios de una crisis que pudiera ser catastrófica, si no se pondera una estrategia clara sobre los recortes presupuestales y humanos en ese sector. La corrupción puede provocar muertes, sin embargo, la ineficiencia también, sin un plan estratégico puede ser tan mala una como la otra, sobre todo en temas tan delicados como es el caso de la salud y educación.

Por otro lado, la renuncia de Josefa Blanco, quien fungía como titular de Medio Ambiente y que solicitó de manera inverosímil retrasar un vuelo comercial para que pudiera abordarlo, pues venía tarde.

Aunque el presidente López Obrador ha señalado una y otra vez que no habrá influyentismo y se terminarán con los excesos, en el caso de la ex funcionaria de Semarnat fue esa la razón de su renuncia.

Aunque el mandatario continúa por su misma línea y es coherente, la renuncia de la funcionaria, el tema de fondo es que si no hubiera sido público este acontecimiento no hubiera sucedido nada. No hay certeza de que en el nuevo gobierno no se cometan los mismos abusos que antes, estamos a expensas de creer en lo que nos dice el gobierno, solamente.

Dos renuncias en una semana no son una buena señal. El mandatario ha dicho que seguramente habrá más, sin embargo, a menos de 6 meses del gobierno la señal es que parte del equipo del presidente no está contento o al menos no le obedece y eso es una crisis de gobierno.

Últimas palabras.

La lista que se hizo pública con algunos nombres de beneficiados por publicidad gubernamental del sexenio anterior fue una mala estrategia. Nadie está en contra de la transparencia, sin embargo, en este caso se hizo para atacar a quien hoy el gobierno piensa es enemigo. ¿O acaso las televisoras no recibieron nada?