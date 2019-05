Política Confidencial: Enrique Peña Nieto al banquillo de los acusados

Andrés Manuel López Obrador comenzó a instaurar el nuevo modelo de seguridad. El presidente, ya con las leyes secundarias de la Guardia Nacional en la mano, irá implementando su visión para apaciguar al país. Este miércoles, el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont –quien una vez dijo a los criminales que no se metieran con la gente, que para eso estaba él, se infló el pecho– dijo que desde 1994 han habido cambios en la materia que han fracasado y que, salvo algunas diferencias, siempre es el mismo modelo.

Enrique Peña Nieto al banquillo de los acusados. Muchos ven con sospechosismo que Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, prófugo y buscado por todo el mundo –aunque al parecer está en México– ande diciendo que piensa llamar a declarar en el juicio al ex presidente y a otros ex funcionarios. Muchos voltean a ver a Luis Videgaray, por ejemplo, pero piensan que quizá pueda estarse quebrando ese grupo de poder del sexenio pasado. Ya veremos.

Christine Lagarde elogió a López Obrador. La directora gerente del muy neoliberal Fondo Monetario Internacional tuvo un encuentro afable, todo sonrisas, con el presidente mexicano que recién declaró abolido el neoliberalismo. Aunque en 2016 el organismo multinacional emitió una serie de recriminaciones a políticas neoliberales. ¿Será que el neoliberalismo también morirá en el mundo?

