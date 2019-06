PolíticaConfidencial Israel Zamora defiende a Naasón Joaquín García

• Israel Zamora metió en un lío a Bellas Artes y no se arrepiente. El senador del PVEM que organizó el festejo a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, acusado de violación, pornografía infantil y trata, además defendió la presunción de inocencia del líder de esa iglesia. Con qué cara regresará al Senado. Seguramente con la misma.

• Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí la corrupción en los programas sociales que le heredó Enrique Peña Nieto. Por alguna razón no han dado ningún paso para castigar la pus que sale por varios lados. Hay quien supone algún tipo de pacto para no ir en contra de quienes usaron a niños o personas de la tercera edad para su beneficio. El caso puede ser mucho más grave que lo expuesto en Pemex. Imagínese.

• Marcelo Ebrard tendrá hoy una prueba de fuego. La delegación que encabeza será recibida por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El objetivo es uno: parar la idea de Donald Trump de imponer aranceles porque México, acusa, no hace lo que él desea en contra de los migrantes. La tarea no es fácil.

• Jorge Alcocer aún no resuelve la crisis en el sector salud. Nos cuentan que Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, solicitó a Hacienda el uso de reservas para enfrentar las carencias del instituto. Y, agregan, en otros hospitales de alta especialidad e institutos aún no ven la luz al final del túnel. Muchos de los problemas se han acentuado por la falta de sensibilidad de Raquel Buenrostro, que no escucha.