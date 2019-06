La XIX Entrega de los Premios del Caracol de Plata 2019

. Hace unos días dentro del Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente responsables organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía, se llevo a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, la Décimo novena Entrega de los Premios del Caracol de Plata 2019, el reconocimiento Iberoamericano a la Comunicación Empresarial con causa.

El Premio del Caracol de Plata se constituyó como una organización no lucrativa que surgió de la iniciativa privada en 1999, con sede en la ciudad de México. Desde su inicio, el Caracol de Plata ha dirigido sus esfuerzos a sensibilizar a las empresas de la iniciativa privada e inspirarlas para que se comprometan a colaborar en la solución de los problemas sociales, así como a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, mediante el uso del mensaje de beneficio social. A partir de 2004, amplió su campo de acción incluyendo, también, a los jóvenes universitarios.

En el año 2016, El Caracol de Plata se incorpora en su totalidad al programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que dirige el Centro Mexicano para la Filantropía, AC. (Cemefi). Con esta unión de esfuerzos se enriquece la oferta de herramientas para un mejor ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial, tanto en México, como en los países de Iberoamérica.

El Caracol de Plata, el Reconocimiento Iberoamericano al mensaje de Beneficio Social, tiene como objeto motivar a las empresas, las agencias de publicidad, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil a tener una mayor participación en la creación, producción, patrocinio y difusión de mensajes de beneficio social. Para lograrlo, cada año se hace una convocatoria en América Latina, España y Portugal, así como en los países del mundo donde habitan comunidades iberoamericanas, para invitar a los interesados a nominar mensajes de beneficio social que concursen por dicho reconocimiento.

Entre los mensajes participantes en cada categoría, se elige a los que se destaquen por su creatividad, originalidad, contenido y trascendencia. Las Categorías son Impresos, Medios Alternativos y Publicidad Exterior, Medios Digitales, Radio, Televisión y Campañas. Para cada edición del concurso, se integra un jurado internacional, con representantes de los sectores que participan en la creación, producción y difusión de los mensajes de beneficio social, así como por promotores y simpatizantes de las causas sociales de Iberoamérica.

El Premio consiste en una escultura de bronce con baño de plata llamada “Caracol de Plata". Con ella se reconoce, por cada mensaje, a la empresa, agencia de publicidad, o medio de comunicación responsable de la creación del mensaje; a la empresa patrocinadora que haga posible la producción o difusión del mensaje y a la institución no lucrativa que promueva el mensaje o sea motivo de él.

A los finalistas se les reconoce con un diploma. La iniciativa de la creación del Caracol de Plata fue de Don Manuel Arango, con el apoyo de Nancy Pearson, hoy los responsables son Jorge Villalobos, Presidente Ejecutivo del CEMEFI, Jorge Familiar, Presidente del Consejo Directivo del CEMEFI, María Luisa Lara y Susana Barnetche, Consejeras del CEMEFI y Elena Rivera, Coordinadora del Caracol de Plata. También ha realizado un gran trabajo en pro de este Premio Lourdes López Zuckermann, Salvador Villalobos del Consejo de la Comunicación, Paola de la Barreda de PRP y muchas personas mas que lo hacen posible.

Este año los ganadores de los oros fueron: Fundación Televisa y su agencia Beker Socialand, Grupo Modelo y su agencia Anónimo, Bio Pappel Scribe y su agencia Archer Troy, Amorami y su agencia M22, Save The Children y su agencia Castillo de If Guatemala y Nestlé México y su agencia Bombay México. Es muy enriquecedor cada año conocer todas estas grandes campañas con beneficio social y a las empresas, las agencias, los creativos, productores, etc. que las llevan a cabo. Gracias al Caracol de Plata son cada vez mas las Empresas que dedican tiempo y recursos a llevar a cabo estas campañas, que sin lugar a duda elevan el nivel de la creación y producción Campañas de beneficios Social. Esto es solo un pequeño resumen de lo que sucedió en la premiación del Caracol de Plata 2019, pero se entregan muchos mas reconocimientos y premios a diferentes campañas en distintas plataformas. Se recibieron mas de novecientos trabajos.

Pueden consultar la información completa en www.caracoldeplata.org Los espero en el canal 5 de televisión, todos los martes a las 12:50 de la noche, nos pueden seguir en El Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, en @ESTATUSTV en twitter y ver todos nuestros programas en www.estatus.tv . Por favor escríbanos a [email protected] , háganos sus comentarios y sugerencias, de quieren que hablemos. Los espero aquí el próximo miércoles. Hagamos juntos Cultura Publicitaria en México, muchas gracias.