Retos del turismo en Colima

Es cierto que el Estado de Colima tiene maravillas, del mar hasta la montaña, como reza su eslogan oficial, pero también es claro que enfrenta serios desafíos en su propósito de atraer turistas que puedan dejar una mayor derrama económica a los prestadores de servicios.

La semana pasada se anunció con bombo y platillo que por orden presidencial se dejaría de cobrar peaje en la caseta instalada en el tramo carretero de Cuyutlán a Manzanillo.

“A partir del 4 de junio del año en curso queda exenta de pago alguno para vehículos particulares, lo que significa un ahorro para nuestros visitantes”, escribía Nicte Mojica, Directora General del Fondo para la Promoción Turística del Estado de Colima.

En efecto, “el turismo carretero” podría verse beneficiado pero no basta para colocar a Colima en las grandes ligas de los destinos turísticos de México, la entidad que gobierna Ignacio Peralta debe seguir trabajando en áreas como: la seguridad, planeación estratégica, mayor calidad y calidez en los servicios de hoteles, restaurantes y transportación.

Se sabe, por ejemplo, que muchas personas que llegan a Manzanillo en un crucero no bajan del barco porque no se cuenta con un hospital de especialidades médicas, sí alguna persona desciende y sufre un infarto, un derrame cerebral o algún problema serio no encontrará un nosocomio certificado que su seguro de viajero le pueda cubrir.

Colima merece un gran centro de convenciones, taxistas mejor documentados y amables, meseros más capacitados en el trato a paseantes, hoteles que hagan sentir el huésped como rey. Todo eso que los agentes de viajes pueden vender.

¿Cómo queremos a Colima?, como un real destino turístico, donde se pueda hacer turismo medico, de negocios, familiar, educativo, de reuniones, gastronómico, deportivo, de aventura, de lujo, para adulto mayores, turismo social, altruista y cultural. Todo ello en sintonía con el tema sustentable.

Es tarea de todos, gobiernos -en sus distintos niveles- y sociedad. Manos a la obra, como dice Erika Alfaro, quien desarrolla un interesante proyecto integral para la Costa Alegre donde existen espectaculares playas, cabos y bahías.

CLASE PREMIUM

No pocos alcaldes que se dieron cita en Tijuana demandan la presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus comunidades. La concentración de ayer para celebrar la no imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de acarreó muy buenos ingresos a hoteles y restaurantes, las aerolíneas también hicieron su agosto, en pleno junio.