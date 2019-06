PolíticaConfidencial Donald Trump usa a México para impulsar su reelección

• Donald Trump obliga a México a ponerse el cinturón de seguridad. Al lanzar su intención de reelección –algo por demás previsto– no augura que deje a México de usarlo cada vez que se le antoje. Algunos de los asistentes –a pesar de los muchos asientos vacíos en su acto en Orlando– coreaban que se construya el muro, que fue tema de su discurso…

• Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de no someter su cargo al mecanismo de revocación de mandato. La oposición –léase PAN, PRD y hasta el PRI– por ahora tiene claro que en fechas no hay nada escrito en piedra, pero el acuerdo central es que no sea el mismo día de la elección intermedia de 2021, ni antes. Que sea, si quiere el presidente de México, una vez que concluya el periodo electoral.

• Ricardo Monreal tiene complicado el panorama. De la amplia agenda de temas para el periodo extraordinario nos cuentan que el que quizá camine sin escollos es el del aval al T-MEC. Entre hoy y mañana habrá humo blanco, mezclado con un humo muy negro.

• Porfirio Muñoz Ledo, crítico de la estrategia por los amagos de Trump ante la migración, tiene un grave problema. La semana pasada La Silla Rota informó que en la Cámara de Diputados les iban a apagar la luz en pasillos donde pudiera ser prescindible la luz. Y también que prohibirían las cafeteras… por las tardes. Este martes el PRI se burló: quieren que los trabajadores tomen el café frío. ¿Pondrá orden Muñoz Ledo a las estrategias de austeridad que atentan contra el café caliente?