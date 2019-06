PolíticaConfidencial oposición enfría revocación de mandato de AMLO

• Andrés Manuel López Obrador ve enfriarse la posibilidad del aval a la revocación de mandato. Aunque mandó la señal de que la contrarreforma electoral, que casi casi va por la desaparición del INE, no está entre sus planes, la oposición nomás no da su brazo a torcer. Nos cuentan en el Senado que, si no hay consensos, la reforma constitucional simplemente se podría quedar en la congeladora.

• Claudia Ruiz Massieu ve resquebrajarse al otrora partidazo. La renuncia de José Narro Robles caló hondo. Varios gobernadores, que impulsan a Alejandro “A(m)lito” Moreno Cárdenas, clamaron por unidad. Pero entre los poquísimos priistas hay más bien furia. Para colmo, nos dicen que la presidenta nacional del PRI no ha podido conseguir los préstamos que requiere para la operación del PRI…

• Alejandro Encinas tiene un problemón con víctimas y familiares de desaparecidos. Tras la renuncia de Jaime Rochín a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no hay relevo. Y, como el Senado debe validarlo, esto podría llevarse hasta septiembre. Pero lo cierto, aseguran, es que ni los derechos humanos ni las víctimas parecen estar en el radar de la 4T.

• Rubén Rocha Moya se quedó sin el organismo que sustituye al INEE. Resulta que el proceso para el proceso para nombrar a la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación estuvo tan desaseado en el Senado que lo van a reponer. Ni el consejo técnico quedó listo.