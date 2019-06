El Rock, siempre el Rock

Una de las enseñanzas más importantes que me ha dejado trabajar en el mundo de la radio es que la música tiene incidencia siempre en nuestras sensaciones y percepciones, es prácticamente un motor emocional que ejerce una importante fuerza sobre las personas y las acompaña en cada etapa de su vida. Las lleva del llanto a la risa, los mueve de un lado para otro, sin perder nunca la capacidad de sorprenderlos.

La música está más presente en nuestras vidas de lo que pensamos, pues desde pequeños estamos expuestos a ella. Muchos, desde el vientre ya éramos arrullados al ritmo de una canción para calmar los movimientos extraños. De esta manera es más sencillo apegarse a un estilo o a un artista. Y lo mejor de ello es la magia de ver en vivo a quien admiras y has seguido por años.

El rock es un género que provocó un movimiento que pereciera eterno. En México, desde que se nace, alguien de tu familia es asiduo seguidor de una banda o de un artista en especial. El rock siempre ha estado; en ocasiones más y en otras menos, pero parece haber nacido con el hombre, parece tener siglos haciéndonos mover la cabeza. Y hoy, créanme, está más vivo que nunca. Hoy existen ya varias generaciones que coexisten. Van a los conciertos juntos hijos, padres y abuelos. Hoy, en tiempos de reguetón, el rock levanta la mano.

Lo digo con conocimiento de causa. Van tres eventos en dos meses –organizados por la estación de radio EXA FM– que han tenido una gran entrada y enorme repercusión mediática con bandas de rock en español, bandas latinoamericanas.

El pasado miércoles, en el Plaza Condesa se presentó un cartel diverso de grupos que iban desde los argentinos de Airbag seguidos por Ed Maverick –quien hoy es el mayor exponente nuevo del indie en español– y que, con frescura millennial, nos comentó: “No se trata de imponer moda, yo canto porque me gusta, pero si a la gente no le gusta, me tiene sin cuidado, pues ésta es mi pasión y lo hago porque la música me mueve. Y más que nada, a la gente que le gusta es quién le tiene cariño al proyecto y creo que eso es más bonito que cantarle a millones, prefiero eso que cantarle a todo el mundo y que no haya ninguna reacción, ni cariño”.

La unión clara de las generaciones se vio cuando Enjambre comenzó su show y llenó de gritos el recinto, donde mas de mil 600 personas corearon sus canciones; era la más clara muestra de que el rock es diverso y que todos pueden escuchar y respetar.

Otra parte del cartel fueron las Víctimas del Dr. Cerebro, que son una de las pruebas más claras de que hay grupos que son para siempre. En el plaza enloquecieron por completo. Hicieron vibrar el suelo con antaño al ritmo de éxitos como Ya tus amigos y El esqueleto y su nuevo tema Amor enfermo de esta icónica banda, que nos dijo: “Más ahora que nunca hace falta espacio para músicos que traen nuevas propuestas y que mejor que el Rock del verano… vamos a dar un buen show para toda la raza, y bueno “Las Víctimas del Dr. Cerebro” en este momento estamos presentando un nuevo sencillo que se llama “Amor Enfermo”, estamos celebrando años de carrera, y es un honor estar aquí”, y de esta manera, los originarios de Nezahualcóyotl, con su poderoso rock aceleraron los esqueletos de esa mágica noche.

Y para cerrar con broche de oro esta increíble noche la coronó la trayectoria de “Panteón Rococó, donde inundaron de nostalgia y energía el escenario, y al grito de sus más grandes éxitos despidieron a toda la gente que llena de orgullo y admiración se dio cita y esperó hasta el final para verlos.

“Siempre se agradece un espacio para el rock, y es una gran oportunidad que la gente venga a pasársela suave y a escuchar rock de calidad…” ellos son en especial, una demostración de que sin necesidad de la tecnología y las plataformas digitales, se convirtieron en icóno, no sólo de la música, sino de la cultura mexicana. Hoy “Panteón Rococó” lleva casi un cuarto de siglo haciendo felices a millones de personas, y sabiendo que fue el rock para lo que nacieron.

Eventos como éste, son el recordatorio de que el renacer del rock se vive día a día, y que con el transcurrir del tiempo se vuelve más poderoso.

