Un trabajador feliz es un trabajador productivo

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar de su tiempo libre y a que las vacaciones periódicas sean remuneradas.

Por lo anterior, diversos países alrededor del mundo promueven la protección de la salud física y mental de sus trabajadores, ya que una persona sana es mucho más eficiente y productiva, ayudando además, al pleno desarrollo de su personalidad.

En el caso de México, los derechos al descanso y a las vacaciones, están regulados en los artículos 69 y 76 de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, y señalan que por cada seis días laborados, se tendrá derecho a uno de descanso, y para el caso de las vacaciones, por cada año de servicio, se gozarán de seis días de descanso, aumentando dos días por año laborado; sin embargo, hoy la tendencia internacional es que las madres y padres gocen de tiempo de calidad con sus hijas e hijos, así como que las jornadas laborales no sean tan extensas y se apuesta por la implementación de nuevas tecnologías para que las personas trabajadoras no permanezcan más de ocho horas al día en un lugar fijo.

Actualmente las nuevas tecnologías permiten que las jornadas laborales se puedan desarrollar desde el hogar, lo que en muchos casos ayuda a que las madres y padres puedan atender a sus hijas e hijos, no sólo ayudando a que puedan cubrir las necesidades de sus familias, sino también, se vuelven más productivos. No debe confundirse el uso de esta nueva modalidad laboral para sustituir a las personas trabajadoras, ya que sin personas trabajadoras no existirían empresas sustentables.