PolíticaConfidencial Felipe Calderón y AMLO de nuevo atraen los reflectores

• Felipe Calderón le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no divida más al país. El duelo entre ambos políticos data de 2006. Así que meter a Calderón al lío de los policías federales que protestan por su incorporación a la Guardia Nacional le da oxígeno al ex panista, quien anda recorriendo el país para construir su propio partido. Al final de cuentas, no vayan a terminar haciéndole un favor a Calderón…

• Zoé Robledo logró liberar recursos para residentes del hospital Siglo XXI. Tras las protestas, el director del IMSS quizá ablandó el corazón de Hacienda. Lo que llama la atención es que hasta después de que ven a la gente en las calles deciden pagar adeudos. Parece que les gusta la protesta… así sea en contra suya.

• Andrés Manuel López Obrador le debe 23 hospitales a Guanajuato. Este jueves se anunció que el Hospital Regional de León será inaugurado el próximo 1 de agosto, lo que implicó una inversión de 874 millones de pesos. Esa es la buena. La mala es que aún les faltan 22, unos 25 mil millones de pesos de inversión. Ahí la lleva el gobierno federal.

• Marcelo Ebrard sigue con el roce internacional y con presidentes y jefes de Estado. Tras su participación en el G20 en Japón, el canciller voló a Perú, para participar en la Alianza del Pacífico, uno de los foros económicos más importantes de la región. De seguir así, el secretario de Relaciones Exteriores no sólo acumulará millas, sino que hará crecer su voz en el concierto internacional. Eso sin contar que Donald Trump anda de lo más contento con lo que está haciendo México en el tema migratorio.

