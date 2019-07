Al gobierno no le conviene respetar los derechos de policías

La semana pasada, una de las noticias más importantes fue que los integrantes de la Policía Federal se manifestaron puesto que no están de acuerdo en incorporarse a la Guardia Nacional, que se integra, además por Militares y Marinos, dado que, según su consideración, se están violando sus derechos laborales, los salarios no son equitativos y no se está respetando su antigüedad, además de que el trato que se les da es “inhumano” y que no se garantiza sus permanencia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, señalaron que el fracaso de la seguridad de las y los mexicanos es producto del mal trabajo y corrupción de la Policía Federal en administraciones anteriores, además de que detrás del “movimiento” de esta corporación policiaca, existe “mano negra” y otro tipo de intereses, particularmente, de exfuncionarios, lo que no está comprobado y, en todo caso, se reduce a simples opiniones.

Considero que lo importante de esta situación, es que la Constitución Federal establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y humanos de todas las personas y bajo este mandato, los miembros de la Policía Federal tienen derechos laborales que el gobierno está obligado a respetar y garantizar, entre ellos, el que se les indemnice en aquellos casos que no quieran incorporarse a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional de Migración, circunstancia que, el gobierno no está dispuesto a llevar a cabo, dado que esto representa un desembolso millonario y, en caso contrario, un sinfín de juicios que con el paso del tiempo, y en caso de ser favorables a los policías federales, podría ser más perjudicial en términos económicos.

