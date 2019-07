El desempleo es algo más que un número

Lamentablemente, la realidad del país dista de las buenas intenciones. El desempleo en incremento es algo más que un número. Se acumulan no solamente las historias de personas a las que se les ha corrido de su trabajo, sino también las de las formas en las que se les han violentado los derechos laborales.

Porque si bien es cierto que en cualquier administración pública o privada una forma de ahorrar es limitando la nómina (ante eso poco se puede objetar), también lo es que hacerlo de forma indiscriminada –es decir, que no se tengan los criterios adecuados para saber quiénes y por qué, y que además no se otorguen los derechos adquiridos como el de la liquidación, que toma en cuenta entre otros factores la antigüedad en el empleo– hace que no podamos pensar en que esos recortes sean lo suficientemente justificados.

Por lo tanto, ante la indignación de los trabajadores por la falta de respuestas a estas demandas hay que mostrar empatía. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de lo que sostiene, seguramente, a muchas familias. Eso es lo que en el fondo debería preocuparnos. Ya que, por unos cuantos corruptos, ladrones y vividores de lo público, están siendo afectadas personas que no la deben ni la temen.

Probablemente sí existan aquellos que lleven “agua a su propio molino” y estén aprovechando la coyuntura política que esto representa. Pero a mí me pone a pensar en aquellas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin una oportunidad de trabajo. Eso es algo que debería dolerle al país y también al sector público, porque, hasta el momento, no se ha demostrado el porqué se están tomando estas decisiones.

Las opiniones de nuestros columnistas no reflejan la de Publimetro