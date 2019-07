¿Cómo ser feliz?

Antes entendamos el término felicidad como el “estado de grata satisfacción espiritual y física”, es decir, aquel sentimiento de estar a gusto, en plenitud y contento. Pero

¡ATENCIÓN! Este término llega a ser muy subjetivo, ya que se le han dado significados ajenos a lo que en realidad es.

Solemos relacionar que la felicidad está en función de cuánto dinero tenemos, cuántas cosas podemos comprar y buscamos la felicidad en la aceptación de la gente, olvidándonos del verdadero lugar donde la encontramos… que ese lugar es en nosotros mismos. Es por esto que hoy quiero compartir contigo 10 sencillos tips para ser feliz, o por lo menos comenzar a serlo desde la esencia misma de este concepto.

1. Échate porras. Si estás leyendo esto, es porque eres parte de la vida y tienes la misión de hacer cosas maravillosas, valora de lo que estás hecho y créetela. Literalmente, aunque nuestra mamá diga que somos lo mejor del mundo, o tengamos un séquito de tías casi como las porristas de la NFL, si no somos los primeros en valorarnos, nunca lograremos

encontrar la felicidad.

2. Dientes fuera. De repente me dicen “Helios, pero ¿cómo le haces para salir con tanta actitud ante el público en alguna conferencia, aunque hayas tenido un mal día? La fórmula secreta es: SONRÍE. Por supuesto que de repente hasta yo me siento raro de sonreír cuando no tengo ganas, pero el cerebro lo identifica e instantáneamente te hace sentir mucho mejor de lo que crees, además de que es contagiosa. Te invito a hacer el ejercicio, sonríele a alguien y verás lo que pasa.

3. Agradece. Es uno de los primeros pasos, ya que primero hay que reconocer todo lo que tenemos y lo que nos rodea, para después poder disfrutarlo. La mente, como mecanismo de defensa, tiende a ver todo lo negativo, así que, si agradeces lo bueno de tu vida, impedirás pensamientos contaminantes y encontrarás siempre una razón que te motive. Además, como mexicanos se nos da eso de agradecer, sólo pon atención a lo que agradeces y hazlo de manera consciente.

4. Tiende la mano. Provocar un impacto positivo en aquellas personas que necesitan más que tú, te permite conocer un mundo desconocido de mucha satisfacción. No te estoy diciendo que tienes que hacer grandes proyectos o agarrar tus maletas e irte a países necesitados a ayudar, es tan sencillo como visitar a algún familiar que esté solo, compartir tus alimentos con quienes no tienen, ofrecer una cobija en invierno a las personas en la calle, ofrecer un plato con agua a un perrito de la calle.

5. Piensa diferente. Es muy fácil dejarse llevar por todas las crisis que nos rodean, que si alguien está enfermo, que si aquel no tiene trabajo, que ya subió el dólar, que la vida cada vez está más cara, y demás; pero ¿por qué no voltear la idea y buscar oportunidades en ello? Donde todos vean negro encuentra la manera de pintarlo de color, ve oportunidades donde otros ven obstáculos.

6. Lo pasado, pasado. ¿Te ha pasado que te sientes pesado o que traes una mochila llena de piedras en la espalda? La vida va cobrando factura de todo, es por eso que debes desde ya perdónate y perdonar desde el corazón aquellos errores que te agobian. Aprende de todas las experiencias y permítete avanzar ligero y sin rencores hacia el futuro.

7. Amor alrededor. A los seres humanos y en especial a nosotros los mexicanos, nos encanta estar rodeados de gente. Rodéate de amor, encuentra personas que sumen positivamente a tu vida, cuídalas, da y recibe de ellas. El entorno en el que te muevas será el determinante para el estilo de vida que deseas, aprende que no todas las personas deben de estar siempre en tu vida.

8. Poco a poco. El tiempo, la rutina, las presiones y demás, muchas veces no nos permiten ni respirar para disfrutar todo lo que tenemos. No comas ansias, la vida y todo lo que converge en ella tienen su tiempo perfecto, deja que las cosas se construyan a su manera y disfruta el camino.

9. Transparente y único. Siempre desde chicos nos dicen qué sí y qué no. Por supuesto que seguir reglas sociales es esencial para poder vivir en sociedad, sin embargo, no permitas que estas sean obstáculo para tu felicidad. Deja a un lado las apariencias que te impiden vivir y mostrar a los demás tu característico brillo, deslumbra con lo que eres.

10. Cuerpo y mente. Sin cuerpo sano no hay templo para que habite la felicidad. Recuerda que esta empieza en el interior y sólo depende de ti. Mantener una alimentación balanceada, fuera de comida chatarra, hidratar tu cuerpo y meditar, pero enserio meditar, 5 minutos al día, serán la diferencia.

El momento de ser felices es ahora. ¿Estás listo para comenzar?

Piensa, reflexiona y actúa.

