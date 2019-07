El dilema de Berho 

La fundadora y directora general de Alchemia in the Business of Transformation, -una empresa especializada en servicios de inteligencia de negocios, comunicación, estrategia y mercadotecnia a nivel global- fue convocada para ser parte del flamante Consejo de Diplomacia Turística (CDT) de México, pero no llegó a la ceremonia de instalación que se realizó el jueves en la Cancillería.

Cuando el 11 de julio fue mencionado el nombre de la publicista, no pocos asistentes voltearon a verse y es que Berho estuvo 10 meses al frente del Consejo de Promoción Turística de México, el cual fue desaparecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir malos manejos en los dos últimos sexenios. ¿Va a participar Berho en el CDT? es una duda que asalta.

Trabajo no le falta a la también licenciada en administración, por la Universidad Pepperdine de Malibú, en California, ya que en febrero de 2018 Brand USA, la organización a cargo del marketing de Estados Unidos como destino, la nombró como su directora regional para liderear la estrategia de travel trade y los esfuerzos de mercadotecnia para Brand USA en México.

En otras palabras, Berho estaría promocionando a México y a Estados Unidos, 25 años de experiencia la respaldan.

En el grupo de 28 consejeros del CDT hay otras tres mujeres: Lourdes Berho, Cristina Alcayaga, presidenta del Grupo Sunset World y María del Carmen Morfín Herrera, directora del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla.

Todo el CDT está llamado a reescribir un guión; el de una imagen en el mundo en la que se ve a México como santuario de los carteles de las drogas. Nadie querra tapar realidades, problemas tenemos, pero es cierto que también se puede mostrar al planeta que México es mucho, pero mucho más que eso.

