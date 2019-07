Jefa de Gobierno recorre el Multifamiliar de Tlalpan

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hizo un recorrido por la Unidad Habitacional Tlalpan, una de las más afectadas y emblemáticas a partir del terremoto del 19 de septiembre de 2107, para hacer personalmente una supervisión de obra por cada uno de los 10 edificios que la conforman.

Atendió las peticiones de los vecinos damnificados que habitarán cada departamento, para informar sobre los avances en la construcción, darles certezas de que su regreso a casa se hará en condiciones seguras, y que se está cumpliendo con el programa de obras. En este sentido, nueve de los 10 edificios se entregarán el 30 de agosto, todos con el mismo tipo de acabado y en estado de habitabilidad y uno de ellos se terminará en septiembre.

Se trató de un ejercicio de transparencia entre autoridades y vecinos damnificados que ha impulsado el Gobierno de la Ciudad para que el proceso de reconstrucción de los 500 departamentos, que conforman UH Tlalpan, se lleve a cabo con la veracidad que exige la reconstrucción, de modo que los aproximadamente -2 mil 500 vecinos contando niños y adultos-regresen a casa en paz, con seguridad y dignidad: este es nuestro compromiso como gobierno.

La acompañamos e hicimos el recorrido junto con todos los actores involucrados en la reconstrucción de los edificios: el equipo Técnico y Social de la Comisión para la Reconstrucción, Administradores y Comités de Vigilancia, Empresas Constructoras y Supervisoras, Corresponsables de Obra, y Directores Responsables de Obra (DRO´s), que mostraron una total disposición para la rendición de cuentas y trasparencia de los recursos.

En cada uno de los edificios visitados, después de escuchar a los vecinos, a administradores, empresas constructoras y revisoras, así como a DRO´s, se alcanzaron acuerdos, entre otros que las empresas encargadas de los trabajos entregarán a los vecinos una reporte semanal detallado del avance de obra, “el mismo que le entregan al Instituto Nacional de Vivienda, INVI, deberá ser entregado también a la administración del edificio para que lo compartan, a su vez, con los vecinos. Se hará además, una revisión de los costos y que se cumplan las condiciones de habitabilidad que se ha acordado con cada uno de los vecinos damnificados” aseguró la Jefa de Gobierno ante vecinos.

Lo anterior, sumado a su compromiso por trasparentar los recursos públicos atendiendo a una petición legítima de los vecinos damnificados, “una demanda que hay que responder para que quede claro que la reconstrucción de la ciudad de México se hizo de manera totalmente transparente, lo anterior para beneficio de las personas damnificadas y el buen ejercicio del recurso público”, dijo durante el recorrido que duró aproximadamente tres horas.

Además, se acordó que cada mes se hará una visita a la Unidad Habitacional Tlalpan junto con la mesa técnica, con el Colegio de Ingenieros, “de manera que se pueda hacer una revisión y se compruebe que en efecto todo en la obra trascurre de manera adecuada”.

Fue necesario tomar todas las medidas de seguridad para que vecinos damnificados y autoridades pudiéramos hacer el recorrido por las obras durante el cual la Jefa de Gobierno dijo que no será la última vez que asista al predio, sino que lo hará de manera periódica para asegurar que no haya retrasos en las entregas.

Aseguró que tiene la obligación de transparentar absolutamente todo el recurso público, no sólo a los vecinos damnificados, sino al total de los habitantes de la ciudad de México para que no quede ninguna duda y se garantice la habitabilidad de los edificios. La Jefa de Gobierno y la Comisión para la Reconstruccion hemos establecido una relación directa entre gobernantes y damnificados, sin intermediarios – el recorrido por UH Tlalpan fue ejemplo de ello- y no descansaremos hasta que el último damnificado deje de serlo y regrese a su hogar.

