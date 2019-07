Se debe actuar de inmediato para evitar la recesión

La firma Bank of América señaló, por segunda ocasión, que la economía de nuestro país entrará en recesión técnica ante el bajo crecimiento que se ha observado durante lo que va de la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que el producto interno bruto, en el segundo trimestre del año caerá en 0.4%, con lo cual coinciden diversos académicos economistas de importantes universidades de México, y en este sentido, estiman que los riesgos de sufrir una recesión son reales.

En efecto, el crecimiento económico del país al cierre de 2019 está prospectado por debajo de la estimación de 2% que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado como cifra y si bien nos va, apenas alcanzaremos el 1%, lo cual obedece, según los expertos, a la desaceleración del consumo privado y la falta de confianza de los inversionistas en México, dado que provoca dudas en torno al desempeño económico en el corto plazo, así como a las constantes amenazas del presidente estadounidense de imponer a nuestro país aranceles.

Lo anterior, desde luego que no es muy alentador para el país, sin embargo, debemos considerar que aun faltan seis meses y que en este tiempo pueden pasar muchas cosas, desde luego que confiaría en que hubiera modificaciones en positivo y que esto ayude a nuestro país para que la economía crezca en la medida de lo posible, de lo contrario, cuando menos tampoco es que no vaya a crecer, pero no en lo señalado por el gobierno.

De ahí que el gobierno de la república debe implementar acciones en lo inmediato para generar confianza en los inversionistas, incrementar el empleo y aumentar el ingreso de las personas, pues la recesión es muy posible.

