PolíticaConfidencial Alfonso Durazo tiene preparada denuncia por Rafael

• Alfonso Durazo tiene una bomba que podría impactar a altos funcionarios de la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto. Nos cuentan que, en el presunto quebranto a la Policía Federal en la adquisición de equipo, en particular uno llamado Rafael, hay en ciernes una denuncia ante la misma Fiscalía General de la República. Y el entorno del senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong podría salir salpicado.

•¿Olga Sánchez Cordero sale de Segob? Desde hace algunos meses se ha deslizado esa versión. Pero ella sigue despachando en Bucareli. Lo que llamó la atención fue un mensaje en Twitter del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, la voz más claridosa de la 4T. “Gracias, querida Olga Sánchez Cordero, por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo”, publicó Muñoz Ledo. Son rumores, son rumores…

• Jaime Bonilla ya no siente lo duro sino lo tupido. El gobernador electo de Baja California andaba de lo más contento porque el Congreso local le extendía su periodo de dos a cinco años. Pero justo este jueves Olga Sánchez Cordero dijo que, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, ve inconstitucional el regalazo a Bonilla.

• Arturo Herrera es titular de la SHCP. El PRI se decantó en favor de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el PAN y el PRD no lo dejaron pasar sin darle unos raspones. Los votos en contra de panistas y perredistas no evitaban la ratificación, pero la idea fue dejarle en claro que como oposición no van a dejar pasar todo.

