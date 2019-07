PolíticaConfidencial Los organismos autónomos no siente lo duro, sino lo tupido

Gonzalo Hernández sucumbió a la 4T. El hoy ex titular del Coneval, organismo que evalúa las políticas públicas contra la pobreza, fue descabezado. Primero sintió el acoso de la asfixia presupuestal. Se quejó. Y adiós. Los organismos autónomos ya no sienten lo duro sino lo tupido.

Andrés Manuel López Obrador ataca a la prensa crítica. A los reportajes de Proceso y Reforma les respondió con un “no se están portando bien”. Si los años recientes han sido violentos contra periodistas, los meses recientes lo que ha sobrado ha sido el acoso desde redes sociales a quienes discrepan del presidente.

Arturo Herrera ve el hundimiento y no se hinca. Los datos del Inegi, Banxico y del IMSS, principalmente, han sido demoledores en cuanto a empleo, inversión –en distintos rubros– e inflación, que no han sido nada halagüeños. Este lunes los indicadores de las bolsas de valores y el peso siguieron deprimidos y la razón principal, según los expertos, sigue siendo por la creciente desconfianza.

Javier Duarte y Enrique Peña Nieto comparten buena suerte. Hace unos días se conoció oficialmente que no hay nada contra el ex presidente en el caso Odebrecht, así lo dijo López Obrador. Este lunes un juez suspendió la sentencia de nueve años de prisión, el pago de una multa de 58 mil pesos y el decomiso de 40 inmuebles, misma que le habían dictado en septiembre pasado en contra del ex gobernador por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Buena suerte, buenos abogados, buenos contactos… llámele como usted prefiera.

