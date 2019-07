Los 10 tips para crecer laboralmente

Sin importar nuestro rubro de trabajo ni el puesto que ocupamos dentro de éste, todos en algún punto de nuestro desarrollo profesional, tenemos la necesidad de escalar a mejores oportunidades y a nuevos retos laborales.

Diferentes estudios han declarado que entre los tres y cinco años de trabajar en lo mismo, es necesario poner los ojos sobre otro camino que afrontar. Si bien es cierto, no siempre es requisito “subir” de puesto, pero sí adquirir nuevas responsabilidades, incluirte en nuevos proyectos, integrar a alguna persona a tu equipo de trabajo y bajo tu dirección, entre otros.

Este domingo quiero compartirte los diez pasos para anticipar tu movilidad laboral de manera consciente y de manera mucho más eficiente.

1. ¿De qué estoy hecho? Evalúate e identifica si tienes las competencias y habilidades para afrontar las responsabilidades que adquirirás. Sé sincero con tu persona para no defraudarte y defraudar a la organización en tu nuevo puesto.

2. Prepárate. Pon atención a todas tus áreas de oportunidad y trabaja en ellas para desarrollar todos los requisitos. Si ya tienes en mente hacia dónde quieres ir, seguramente es porque conoces qué tendrás que hacer; así que antes de enfrentarte a ello, desempolva tus talentos y habilidades.

3. Conoce la empresa. Es momento de abrir tu visión a otras áreas fuera de la tuya para que puedas entender las necesidades de cada una. Platica con quienes actualmente forman parte de aquel rubro al que quieres ascender, observa su actividad diaria y no te olvides de revisar los perfiles institucionales.

4. Resuelve problemas. Ser proactivo al momento de la resolución de conflictos hará que te diferencies entre tus compañeros. Hoy en día es una de las habilidades más valoradas dentro de las instituciones y empresas.

5. A la escuelita. Si necesitas un título mayor al que tienes o el conocimiento específico de algún tema, estudia un diplomado o maestría. Diferentes estudios han documentado que una persona gana entre 25 y 40 por ciento más salario, en un mismo puesto, al tener un título de maestría.

6. Demuestra lo que eres. No sirve tener un cúmulo de habilidades y aptitudes si no las das a conocer, numera todos tus logros y alcances. El conocimiento no es nada si no se lleva a la práctica, es fundamental poner a prueba todo lo que sabes.

7. Sé líder. Cuando puedes guiar el camino de un equipo de trabajo sin detener el tuyo, significa que estás listo para dar un paso adelante. No significa que tengas que ser el jefe de un grupo de colaboradores, sino más bien una persona con capacidad de encaminar a tu equipo de trabajo.

8. Nuevas redes. Haz networking con tus compañeros y jefes, tener nuevos canales de comunicación y contactos te ayudará a posicionarte. Si solo conoces a la recepcionista porque es a quien forzosamente debes ver al entrar a tu oficina, difícilmente podrás crecer laboralmente.

9. Confía en lo que eres. Lo que pones en tu mente lo puedes alcanzar, cree en tu capacidad para conquistar nuevos horizontes profesionales. Nadie dijo que es fácil, muchas veces te enfrentarás a miedos y querrás correr; sólo cierra los ojos y recuerda quién eres.

10. Solicítalo. Busca la mejor estrategia para ello, prepara todo tu portafolio de evidencias, ten muy claros tus motivos y objetivos. “Quien no habla Dios no lo oye” y las ganas por ascender no son suficientes.

Recuerda que mereces lo que crees que mereces; te invito a atreverte a salir de tu zona de confort y crecer para ti y para los tuyos.

Piensa, reflexiona y actúa.

