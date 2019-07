Bronco se suma a las bioseries

Hablar de una unión nunca es fácil, y más en las relaciones humanas. Pero cuando nos referimos a empresas siempre son para mejorar. Me imagino que han de estar pensando ¿Tinajas, ahora de qué nos quieres hablar con tanto choro? Pues no es choro, sino que, les quiero comentar de la alianza de estratégica de OCESA con Live Nation. Cuando se soltó la bomba la semana pasada todo mundo pensó que desaparecería la empresa mexicana OCESA. ¡Pero no! Ahora se convertirá en la sociedad más ambiciosa del entretenimiento. Les explicaré por qué.

Antes se tenía que ofertar para traer algún artista que perteneciera a esta empresa estadounidense, y quien ofreciera más o fuera el primero en comprar esa fecha, lo podía tener. En el Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México, Palacio de los Deportes o Foro Sol son algunos de los escenarios donde podríamos ver estos espectáculos. Pero con esto los que ganamos somos nosotros, ya que ahora ya nadie tendrá que ofertar, porque con este convenio ya entraran por la puerta grande a nuestro país los eventos más importantes a nivel mundial.

Y viceversa, ahora todos los cantantes que maneja SEITRACK podrán ir a presentarse en cualquier parte del mundo. Nada más les recuerdo que Live Nation es la productora de eventos en vivo más grande del mundo con base en Bervely Hills, California, Estados Unidos. Produce más de 22 mil espectáculos al año para más de 2mil 300 artistas en el planeta.

Se dan cuenta de que, si de por si somos uno de los países que consume entretenimiento, ahora creo que ocuparemos el número uno. Sólo espero que los costos bajen ya que ahora no tendrán que competencia, ¿No creen? También espero la modernización de los inmuebles sea inmediata así como la mejora en el servicio del sistema Ticketmaster y estemos a nivel de Inglaterra y Estados Unidos.

Y ya que hablamos de música y de Seiktrac, recordemos que entre sus filas hay agrupaciones emblemáticas como Ángeles Azules, Caifanes, Timbiriche, Fobia. Pero hay una en particular que ya están puliendo hasta el último detalle de su historia jamás contada.

En el mes de octubre se estrenará por Claro Video la bioserie de Bronco, en la cual participan Luis Alberti, Yigael Yadin, Baltimore Beltrán y Raúl Sandoval. La historia está basada en la autobiografía que escribiera Lupe Esparza hace algunos años “Cicatrices de un corazón Bronco”.

La verdad ya quiero verla, porque este grupo ya legendario, abrió las puertas al mundo grupero para que conociéramos su magia. También habla de los antivalores que no están nada padres y que hasta la fecha los seguimos viendo en nuestra sociedad, como el racismo y clasismo. El pensar en los que hacían la industria de la música en ese tiempo menospreciaron en un principio a este grupo y citaré los adjetivos que utilizaban “prietos, chaparros y panzones” así eran catalogados.

Pero en cuanto la canción de Sergio “El Bailador” tocó los cuernos de la luna, las cosas cambiaron para la agrupación. En ese momento eran los reyes del mundo, con eso llegó la fama y la tragedia. Pero no les quiero contar más. Recuerden que en octubre tendremos una cita para verla por la plataforma de Claro Video.

Pero si ustedes quieren vivir la experiencia de una historia que noche tras noche cobra vida en el Foro Lucerna, pues aquí les dejo esta recomendación; me toco ir al estreno de “Amor Oscuro”. Donde cuentan una historia que transcurre durante la época de la inquisición en España, en dónde dos mujeres, Doña Inés y María de Talavera, viven enamoradas, con una pasión inmensa, que ante los ojos de los hombres eso no está bien visto, y se creía que esto que hoy lo conocemos como homosexualidad, era cosa del diablo.

Y si a esto le sumamos a que una de ellas era judía, bueno, pues ya estaban condenadas al el infierno. La puesta en escena está llena de multimedia lo cual la hace más atractiva con un texto de Isaac Slomianski, el cual nos lleva hasta lo más profundo del sentimiento de estas dos mujeres. Participan en el elenco Ana Karina Guevara, Sonia Franco (alternando funciones), Gastón Yanes y Fernanda Albarrán dirigidos por el maestro Víctor Weinstock.

Las funciones serán los viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas, domingo 18:00 horas y estará hasta el 29 de septiembre. Es una gran obra que los dejará satisfechos con el final. Imagínense que para este estreno tuvieron de madrina a mi colega Mónica Garza, ya que es gran líder de comunicación y activista en pro de los derechos LGBTTTI.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

