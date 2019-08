PolíticaConfidencial José Narro coqueta con el PRD

• José Narro, ¿con un pie en el PRD? Bueno, no necesariamente. Desde hace unos días que participó en un foro de perredistas corrió la idea de que se sumará a Futuro 21, algo que están ideando que sea una plataforma en la que el casi extinto PRD atraiga a gente más allá de sus filas. Y no sólo a él lo ven cerca, también la otra ex priista Beatriz Pagés vive el coqueteo de este sector. Pronto habrá noticias.

• Claudia Ruiz Massieu seguro bostezó con el debate de aspirantes a relevarla. Alejandro A(m)lito Moreno, Ivonne Ortega Pacheco y Lorena Piñón se vieron las caras, pero nos dicen que hasta los priistas se morían de aburrimiento. El domingo será el proceso interno y saldrá el próximo dirigente, pero no se prevén sorpresas…

• Mario Delgado tiene alebrestada a la gallera. No sólo en Morena le echan ojos de pistola por su ruta hacia la dirigencia, también en San Lázaro están que trinan porque hay mucho ruido en torno a quién debe presidir ese órgano legislativo. La oposición acusa que se los quieren agandallar. Los panistas ya se ven ahí. Siguen estirando la liga en lo que a todas luces es un pleito palaciego. Se van a poner de acuerdo, todos tranquilos.

• Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos cancelar el derroche de dinero. Esto por el aumento de presupuesto que se prevé para el próximo año. Sin embargo, su llamado debería ser consecuente porque Morena, como publicó La Silla Rota desde el 4 de mayo pasado, no había registrado ninguna devolución. Incluso recientemente se ha publicado que a julio siguen en las mismas. ¿No es mejor predicar con el ejemplo?

