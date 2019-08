PolíticaConfidencial destaca premura en pruebas contra Robles y Collado 

• Alejandro Gertz armó sustancialmente la acusación contra Rosario Robles en tres meses. Según la vinculación a proceso de la ex titular de Sedatu, la mayoría de las pruebas y testimoniales fueron recogidas a partir de mayo, incluso en los primeros días de agosto fueron acumulando pruebas. Llama la atención que en el caso de Juan Collado también hubo cierta premura. Ojalá todo esté bien amarrado por el fiscal General de la República…

• Andrés Manuel López Obrador ya puso los puntos sobre las íes para el tema de la condonación fiscal y en torno a los salarios de los servidores públicos, y en especial de los órganos autónomos, para que no ganen más que el presidente de México. Se trata en ambos casos de reformas constitucionales, por lo que deberá contar con el concurso de la oposición del PRI y PAN, que ya le ha sacado canas verdes a Monreal. En algunos sectores, tanto el empresarial como en la burocracia, no les agradó mucho la idea. Pero pues si ya saben qué piensa el presidente, no hay sorpresa.

• Jaime Valls pidió que la Estafa Maestra, que tiene en prisión a Robles, no afecte a las universidades. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió aplicar la ley contra quienes defraudaron con recursos públicos, pero con la solicitud de que ese mal antecedente no pegue (más) al presupuesto de las casas de estudio públicas del país. Quizá el llamado llegue un poco tarde, habrá que ver el presupuesto 2020, y si no sólo es cuestión de recordar el ajuste dramático que se perfilaba a la UNAM para este 2019.

